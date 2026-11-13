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Thế giới

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ không còn cần thỏa thuận với Iran

TTXVN
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Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không còn cần thỏa thuận với Iran, đồng thời khẳng định Mỹ đang nắm giữ hàng trăm tỷ USD và kiểm soát eo biển Hormuz. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu Phó Tổng thống JD Vance chuyển trọng tâm sang điều tra các cáo buộc tham nhũng trong nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới trước khi lên trực thăng Marine One tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 1/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/11, nhà lãnh đạo Mỹ viết: “Chúng ta không cần một thỏa thuận với Iran. Thời kỳ đó đã qua từ lâu. Chúng ta đã nắm trong tay tiền của họ, hàng trăm tỷ USD, và chúng ta đã kiểm soát eo biển của họ!”.

Trong cùng bài đăng, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ thị Phó Tổng thống JD Vance tập trung điều tra tình trạng tham nhũng và tội phạm nghiêm trọng đang diễn ra tại các thành phố và bang do đảng Dân chủ lãnh đạo trên khắp nước Mỹ.

Tổng thống Trump đồng thời gọi các bang do đảng Dân chủ kiểm soát, như Minnesota, California, Illinois và nhiều bang khác là những nơi “được quản lý yếu kém, tham nhũng và hỗn loạn”, nơi “hàng tỷ USD bị đánh cắp mỗi tháng”.

Trước đó, theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS tối 12/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington bác bỏ các điều kiện do Iran đưa ra trong những cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh, đồng thời cho rằng yêu cầu bồi thường của Tehran là vô lý.

Nguồn: https://baotintuc.vn/tong-thong-trump-tuyen-bo-my-khong-con-can-thoa-thuan-voi-iran-post1402322.html

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