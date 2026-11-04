CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ thắng lớn

ANH THƯ, MẠNH LINH
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Theo các kết quả thăm dò, đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, qua đó chấm dứt 4 năm ở vị trí phe thiểu số.

Trong đó, đáng chú ý là ông Abdul El-Sayed đã giành được ghế Thượng nghị sĩ tại bang Michigan, trở thành người Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử Mỹ đắc cử vào Thượng viện. Đảng Dân chủ cũng giành lại 7 ghế khác tại Thượng viện từ tay đảng Cộng Hòa ở các bang Ohio, Iowa, South Carolina, North Carolina, Maine, Kansas và Texas.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ thắng lớn - Ảnh 1.

Ông El-Sayed tại buổi mít tinh trong đêm bầu cử ở Detroit, Michigan, ngày 4/11/2026 (Nguồn: Reuters)

Theo kết quả dự báo từ cả CNN lẫn Fox News, tính đến chiều ngày 4/11 theo giờ Việt Nam, đảng Dân chủ đã giành được 54 ghế Thượng viện so với 44 ghế của đảng Cộng hòa. Trong khi đó tại Hạ viện, theo phân tích của NBC News, đảng Dân chủ sẽ giành ít nhất 252 ghế.

Không chỉ giành ưu thế trong các cuộc đua vào Quốc hội, đảng Dân chủ còn đạt kết quả tích cực trong bầu cử thống đốc tại nhiều bang, qua đó mở rộng ảnh hưởng ở cấp bang.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ thắng lớn - Ảnh 2.

Các quan sát viên của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa kiểm tra các lá phiếu ở Fairburn, Georgia, ngày 3/11/2026 (Nguồn: Reuters)

Kết quả thăm dò cử tri sau bỏ phiếu của NBC News cho thấy tâm lý bất bình đang lan rộng trong cử tri Mỹ. Cụ thể, tỷ lệ không tán thành cách điều hành của Tổng thống Donald Trump lên tới 62%. Hơn 75% cử tri cũng không hài lòng với hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đáng chú ý, gần một nửa số cử tri được hỏi cho biết họ xem cuộc bầu cử lần này là cơ hội để bày tỏ sự phản đối ông Trump.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ thắng lớn - Ảnh 3.

Ông Trump trở về Washington, D.C., Mỹ, ngày 2/11/2026, sau các cuộc mít-tinh vận động tranh cử tại Iowa và Kansas (Nguồn: Reuters)

Phản ứng trước những kết quả dự báo trên, Tổng thống Donald Trump chia sẻ với tờ The New York Times rằng ông sẽ chấp nhận kết quả này, đồng thời mong được hợp tác với đảng Dân chủ.

Ông Trump thừa nhận cuộc chiến với Iran là một trong những yếu tố tác động đến kết quả của đảng Cộng hòa.

Trên thực tế, khi nắm giữ cả hai viện của Quốc hội, đảng Dân chủ sẽ có quyền kiểm soát chương trình nghị sự, các ủy ban và hoạt động giám sát tại Quốc hội, qua đó tạo thêm sức ép đối với chương trình lập pháp của Tổng thống Trump. Những bất đồng giữa Hạ viện và Nhà Trắng dự kiến tập trung vào chính sách nhập cư, chi tiêu chính phủ, thuế quan và cuộc chiến với Iran.

Tin liên quan

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ liên tiếp chiến thắng tại các cứ địa của đảng Cộng hòa

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ liên tiếp chiến thắng tại các cứ địa của đảng Cộng hòa

(HTV) - Công tác kiểm phiếu vẫn đang diễn ra tại nhiều bang của nước Mỹ sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 3/11. Các nguồn tin lớn AP, Economist, Guardian, hay Reuters dẫn số liệu ban đầu và nhấn mạnh xu hướng nghiêng về đảng Dân Chủ, nhưng hiện thực vẫn còn chưa ngã ngũ.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế

(HTV) - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã khép lại vào tối ngày 3/11 theo giờ địa phương. Những kết quả đầu tiên cho thấy các ứng cử viên đảng Dân chủ giành chiến thắng tại một số bang truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Nghệ sĩ piano Bích Trà: Hành trình đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với thế giới

Nghệ sĩ piano Bích Trà: Hành trình đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với thế giới

Văn hóa - Giải trí 11:00 04/11/2026

(HTV) - Từ sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội năm 10 tuổi đến các phòng hòa nhạc quốc tế, nghệ sĩ piano Bích Trà ghi dấu ấn với hành trình âm nhạc cổ điển và khát vọng kết nối nghệ sĩ Việt ở nước ngoài với quê hương.

Thời lượng phim điện ảnh ngày càng dài: Xu hướng mới của Hollywood?

Thời lượng phim điện ảnh ngày càng dài: Xu hướng mới của Hollywood?

Văn hóa - Giải trí 15:00 04/11/2026

(HTV) - Thời lượng phim chiếu rạp ngày càng kéo dài. Theo nhà nghiên cứu Stephen Follows, thời lượng trung bình của phim phát hành rộng rãi tăng từ 106 phút lên 114 phút trong giai đoạn 1980–2025, phản ánh sự thay đổi trong cách kể chuyện và trải nghiệm điện ảnh.

"Bò Sữa Bay" đưa khán giả trở lại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990

"Bò Sữa Bay" đưa khán giả trở lại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990

Văn hóa - Giải trí 08:13 04/11/2026

(HTV) - Lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990, Bò Sữa Bay gây chú ý với ý tưởng độc đáo, kết hợp hài hước, tình cảm và hành động. Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt xoay quanh một phi vụ đánh cắp công thức sữa bí mật, nơi khát vọng đổi đời va chạm với tình yêu.

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON

Văn hóa - Giải trí 17:21 04/11/2026

(HTV) - Kỷ niệm 15 năm thành lập Dispatch, dự án D’FESTA The Origin Edition quy tụ 48 nghệ sĩ K-pop, trong đó có G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, bộ sưu tập khắc họa dấu ấn riêng, hành trình phát triển và thế giới nghệ thuật của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Xem thêm