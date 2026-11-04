Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ thắng lớn

Trong đó, đáng chú ý là ông Abdul El-Sayed đã giành được ghế Thượng nghị sĩ tại bang Michigan, trở thành người Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử Mỹ đắc cử vào Thượng viện. Đảng Dân chủ cũng giành lại 7 ghế khác tại Thượng viện từ tay đảng Cộng Hòa ở các bang Ohio, Iowa, South Carolina, North Carolina, Maine, Kansas và Texas.

Ông El-Sayed tại buổi mít tinh trong đêm bầu cử ở Detroit, Michigan, ngày 4/11/2026 (Nguồn: Reuters)

Theo kết quả dự báo từ cả CNN lẫn Fox News, tính đến chiều ngày 4/11 theo giờ Việt Nam, đảng Dân chủ đã giành được 54 ghế Thượng viện so với 44 ghế của đảng Cộng hòa. Trong khi đó tại Hạ viện, theo phân tích của NBC News, đảng Dân chủ sẽ giành ít nhất 252 ghế.

Không chỉ giành ưu thế trong các cuộc đua vào Quốc hội, đảng Dân chủ còn đạt kết quả tích cực trong bầu cử thống đốc tại nhiều bang, qua đó mở rộng ảnh hưởng ở cấp bang.

Các quan sát viên của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa kiểm tra các lá phiếu ở Fairburn, Georgia, ngày 3/11/2026 (Nguồn: Reuters)



Kết quả thăm dò cử tri sau bỏ phiếu của NBC News cho thấy tâm lý bất bình đang lan rộng trong cử tri Mỹ. Cụ thể, tỷ lệ không tán thành cách điều hành của Tổng thống Donald Trump lên tới 62%. Hơn 75% cử tri cũng không hài lòng với hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đáng chú ý, gần một nửa số cử tri được hỏi cho biết họ xem cuộc bầu cử lần này là cơ hội để bày tỏ sự phản đối ông Trump.

Ông Trump trở về Washington, D.C., Mỹ, ngày 2/11/2026, sau các cuộc mít-tinh vận động tranh cử tại Iowa và Kansas (Nguồn: Reuters)

Phản ứng trước những kết quả dự báo trên, Tổng thống Donald Trump chia sẻ với tờ The New York Times rằng ông sẽ chấp nhận kết quả này, đồng thời mong được hợp tác với đảng Dân chủ.

Ông Trump thừa nhận cuộc chiến với Iran là một trong những yếu tố tác động đến kết quả của đảng Cộng hòa.

Trên thực tế, khi nắm giữ cả hai viện của Quốc hội, đảng Dân chủ sẽ có quyền kiểm soát chương trình nghị sự, các ủy ban và hoạt động giám sát tại Quốc hội, qua đó tạo thêm sức ép đối với chương trình lập pháp của Tổng thống Trump. Những bất đồng giữa Hạ viện và Nhà Trắng dự kiến tập trung vào chính sách nhập cư, chi tiêu chính phủ, thuế quan và cuộc chiến với Iran.