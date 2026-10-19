Hai ứng viên tổng thống Brazil tranh luận trước bỏ phiếu vòng 2

Sự kiện kéo dài 2 giờ trên kênh Band TV đã biến thành màn đấu khẩu gay gắt với loạt cáo buộc tham nhũng và công kích cá nhân.

Cuộc tranh luận giữa Tổng thống Brazil Lula da Silva và Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro diễn ra vào tối 18/10, trước vòng 2 bầu cử tổng thống ngày 25/10

Tổng thống Brazil Lula da Silva phát biểu: "Chúng tôi đang triển khai sáng kiến mới tạo việc làm, với trọng tâm là nền kinh tế số, thông qua xây dựng các trung tâm dữ liệu. Trọng tâm thứ hai là 'nền kinh tế sáng tạo', tạo điều kiện để người dân Brazil theo đuổi những lĩnh vực mà họ đam mê thông qua các khoản vay."

Ứng viên tổng thống Brazil Flávio Bolsonaro chia sẻ: "Tôi sẽ triển khai chương trình thúc đẩy dịch chuyển xã hội lớn nhất lịch sử Brazil. Với hạ tầng thiết yếu là Internet, tôi sẽ kết nối toàn bộ Brazil, từ bệnh viện, trường học đến các ngôi làng. Tôi sẽ kết nối chính phủ với doanh nghiệp, để các bạn biết về cơ hội việc làm gần nhà, hay có công ty nào trả lương cao hơn hay không."

Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên hôm 4/10, ông Flávio - con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, giành được tỷ lệ ủng hộ 47% so với 45% của ông Lula.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy khoảng cách giữa hai ứng viên đang rất sít sao.

Người chiến thắng sẽ lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh với dân số 214 triệu người.



