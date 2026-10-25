NRTG: Cuộc đua vào ghế tổng thống Brazil bước vào hồi quyết định

Brazil chuẩn bị bước vào vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống ngày 25/10/2026, với cuộc đối đầu giữa đương kim Tổng thống Lula da Silva và thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro - con trai cả cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Kết quả không chỉ quyết định người lãnh đạo Brazil trong nhiệm kỳ tới mà còn có thể tác động đến định hướng phát triển và quan hệ đối ngoại của quốc gia lớn nhất Nam Mỹ.

Cuộc bầu cử tổng thống Brazil tiếp tục phản ánh sự cạnh tranh giữa hai khuynh hướng chính trị. Ứng viên Flávio Bolsonaro đại diện cho đảng Tự do theo đường lối cánh hữu, trong khi Tổng thống Lula da Silva đại diện cho đảng Lao động cánh tả.

Theo kết quả vòng một ngày 4/10, ông Flávio giành hơn 47% số phiếu, còn Tổng thống Lula đạt khoảng 45%. Diễn biến này khác với phần lớn dự báo trước bầu cử, khi nhiều cuộc thăm dò cho rằng ông Lula sẽ dẫn trước.

Ứng viên Flávio Bolsonaro giơ cao tay cùng người ủng hộ trong một sự kiện vận động tranh cử trước vòng hai bầu cử tổng thống Brazil

Sự khác biệt trong định hướng chính sách của các ứng viên Tổng thống

Về định hướng chính sách, Tổng thống Lula tiếp tục nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong bảo đảm an sinh xã hội, giảm bất bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường và duy trì chính sách đối ngoại đa phương. Trong khi đó, ông Flávio Bolsonaro tập trung vào các vấn đề an ninh, chống tội phạm, giảm sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế và tăng cường quan hệ với Mỹ.

Đông đảo người ủng hộ tập trung tại một sự kiện vận động tranh cử cho ứng viên cánh hữu Flávio Bolsonaro, mang theo cờ và mặc trang phục màu vàng-xanh truyền thống của Brazil trước thềm vòng hai cuộc bầu cử tổng thống

Những ưu tiên khác biệt này cũng gắn với mối quan tâm của cử tri về y tế, giáo dục và cơ hội việc làm.

Bà Rutileia Santos - Người dân Brazil, mong muốn các ứng viên quan tâm hơn đến y tế và giáo dục, tạo nền tảng kiến thức vững chắc cho trẻ em trong tương lai.

Ứng viên Flávio Bolsonaro chụp ảnh lưu niệm cùng người ủng hộ và giới truyền thông trong một hoạt động thuộc chiến dịch tranh cử tổng thống Brazil

Đối với sinh viên Diana Iara, chính sách giáo dục là một trong những lý do khiến cô ủng hộ Tổng thống Lula. Cô bày tỏ lo ngại về việc cắt giảm ngân sách các trường đại học liên bang dưới thời chính quyền tiền nhiệm, đồng thời cho rằng ông Flávio Bolsonaro không đại diện cho tiếng nói của mình.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận cử tri ủng hộ ông Flávio Bolsonaro mong muốn có sự thay đổi sau thời gian dài Đảng Lao động nắm quyền, không chỉ ở chính phủ mà còn tại Quốc hội và Tòa án Tối cao.

Tương quan lực lượng và thông điệp từ các ứng viên Tổng thống

Kết quả vòng một cho thấy sức ảnh hưởng lớn của hai phe chính trị tại Brazil. Ông Flávio Bolsonaro giành được kết quả cao hơn cha mình tại vòng một năm 2022, đồng thời chiến thắng ở hai bang São Paulo và Minas Gerais thuộc khu vực Đông Nam – nơi tập trung gần 40% cử tri cả nước.

Đáng chú ý, Minas Gerais thường được xem là bang có ý nghĩa biểu tượng trong các cuộc bầu cử tổng thống Brazil, bởi bang này đã ủng hộ ứng viên chiến thắng kể từ năm 1989. Kết quả tại đây cho thấy ông Flávio có thể đã mở rộng ảnh hưởng ngoài nhóm cử tri vốn ủng hộ gia đình Bolsonaro.

Đương kim Tổng thống Brazil Lula da Silva phát biểu tại một diễn đàn quốc tế lớn trước thềm vòng hai cuộc bầu cử tổng thống mang tính quyết định đối với tương lai của quốc gia Nam Mỹ

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Lula đối mặt với áp lực khi tỷ lệ phiếu tại một số địa bàn không đạt kỳ vọng của chiến dịch tranh cử. Những lo ngại về chi phí sinh hoạt, tội phạm và các tranh cãi liên quan đến chính quyền tiếp tục là thách thức đối với ông.

Đương kim Tổng thống Lula da Silva phát biểu trước truyền thông và bắt tay người hâm mộ từ trên xe tuần hành, trong các hoạt động vận động cử tri sôi nổi của Đảng Lao động cánh tả trước vòng hai cuộc bầu cử

Trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Lula nhấn mạnh kế hoạch tạo việc làm chất lượng cao, tập trung vào kinh tế số và nền kinh tế sáng tạo.

Tổng thống Lula da Silva vẫy tay chào biển người ủng hộ đang reo hò và giơ cao điện thoại ghi hình, giữa không khí rực rỡ sắc cờ Brazil tại một buổi mít tinh lớn của chiến dịch

Trong khi đó, ông Flávio Bolsonaro đưa ra cam kết thúc đẩy hạ tầng Internet, kết nối các dịch vụ công và tăng cường liên kết giữa chính phủ với doanh nghiệp.

Ứng viên Flávio Bolsonaro (giữa) cùng Thống đốc bang São Paulo Tarcísio de Freitas (trái) và Thượng nghị sĩ Sergio Moro (phải) giơ tay ra hiệu chiến thắng, thể hiện sự đồng lòng của các lãnh đạo cánh hữu hàng đầu trước thềm vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Brazil

Cử tri do dự và tác động quốc tế từ ghế Tổng thống Brazil

Bên cạnh chương trình hành động, kết quả vòng hai còn phụ thuộc vào khả năng thu hút cử tri từng ủng hộ các ứng viên bị loại ở vòng một, cũng như vận động nhóm không tham gia bỏ phiếu. Theo tài liệu, phiếu của các ứng viên bị loại chiếm 7,8%, trong khi khoảng 21% cử tri đủ điều kiện đã không đi bỏ phiếu ở vòng đầu tiên.

Đây có thể là những nhóm cử tri có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuối cùng trong cuộc đua được dự báo tiếp tục cạnh tranh sát sao.

Cuộc bầu cử Brazil đang thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, bởi kết quả có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa Brazil và chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Biển người ủng hộ mang theo quốc kỳ và mặc sắc áo vàng-xanh truyền thống của Brazil, tập trung reo hò cuồng nhiệt

Chiến thắng của phe Bolsonaro sẽ thúc đẩy làn sóng cánh hữu tại Nam Mỹ và thắt chặt liên minh giữa Brazil với Washington. Ngược lại, việc Tổng thống Lula tiếp tục cầm quyền sẽ giúp quốc gia này duy trì chính sách đối ngoại đa phương và củng cố vị thế trong khối BRICS.

Vì vậy, vòng hai ngày 25/10 không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa hai ứng viên tổng thống mà còn là lựa chọn về định hướng phát triển, chính sách đối nội và vị thế quốc tế của Brazil trong thời gian tới.