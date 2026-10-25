TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh huy động nguồn lực từ xã hội để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, doanh nghiệp tư nhân trong nước được khuyến khích tham gia các dự án hạ tầng, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời, thành phố tăng cường kết nối với các nhà đầu tư quốc tế nhằm mở rộng nguồn lực phát triển.

TP. Hồ Chí Minh phát triển đô thị khoa học công nghệ

Một trong những định hướng được Thành phố chú trọng là phát triển đô thị khoa học công nghệ ở phía Bắc, với vùng lõi tại phường Bình Dương. Khu vực này được định hướng đảm nhận vai trò nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và sản xuất công nghệ cao, đồng thời bổ trợ cho chiến lược phát triển trung tâm tài chính của Thành phố.

Định hướng được thành phố chú trọng là phát triển đô thị khoa học công nghệ ở phía Bắc, với vùng lõi tại phường Bình Dương

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trọng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Phó Giám đốc Ban Đổi mới sáng tạo, Tập đoàn Becamex chia sẻ, việc tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia phát triển hạ tầng và các ngành kinh tế cần đi cùng quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách. Chính quyền TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua có sự quan tâm rất lớn đối với sự phát triển của các doanh nghiệp, tạo cơ chế thuận lợi để doanh nghiệp tham gia đồng kiến tạo với thành phố phát triển hạ tầng chiến lược và các ngành kinh tế. Trung ương có Nghị quyết 68 về phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, các nghị quyết về phát triển hệ thống doanh nghiệp; môi trường hiện nay cũng khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đồng hành cùng thành phố trong phát triển dự án.

Trung tâm tài chính quốc tế thúc đẩy kết nối đầu tư fintech

Về lĩnh vực tài chính, TP. Hồ Chí Minh tăng 17 bậc, đứng vị trí 67/117 trên bảng xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu. Trong đó, công nghệ tài chính (fintech) tăng 12 bậc, lên vị trí 71.

Fintech cũng là một trong những nhóm sản phẩm được chú trọng nhằm thu hút dòng vốn đầu tư cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết gần 20 công ty fintech đã đăng ký trở thành thành viên Fintech Hub.

Gần 20 công ty fintech đã đăng ký trở thành thành viên Fintech Hub. Chúng ta sẽ có những quỹ đầu tư mạo hiểm ở trong và ngoài nước đó và chúng ta có những chương trình để mà chúng ta kết nối giữa các công ty fintech này với lại những cái quỹ đầu tư mạo hiểm như vậy. Với những dự án phù hợp với khẩu vị rủi ro cũng như chiến lược đầu tư của các quỹ, hai bên sẽ có cơ hội kết nối với nhau.

Bên cạnh đó, việc kết nối doanh nghiệp fintech với các quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước được kỳ vọng tạo thêm cơ hội tiếp cận vốn cho những dự án phù hợp với định hướng đầu tư.

Gần 20 công ty fintech đã đăng ký trở thành thành viên Fintech Hub

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Quốc Long - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Gemadept, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ hàng hải Việt Nam, cho rằng khả năng thu hút dòng vốn quốc tế còn phụ thuộc vào sự phối hợp giữa doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan trong xây dựng cơ chế phù hợp với điều kiện thực tế. Theo ông, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do và quy chế đô thị đặc biệt của TP. Hồ Chí Minh là những yếu tố có thể bổ trợ cho nhau, tạo động lực phát triển và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

AEF 2026 hướng tới huy động nguồn lực quốc tế

Trong bối cảnh thành phố cần thêm nguồn lực cho các dự án phát triển, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 29/10, sẽ là dịp kết nối doanh nghiệp trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức quốc tế.

Theo thông tin từ phóng sự, 12 dự án đầu tư dự kiến được công bố tại diễn đàn có tổng vốn đầu tư đăng ký 13,5 tỷ USD. Các dự án tập trung vào những lĩnh vực thành phố chú trọng phát triển, gồm: Logistics, năng lượng, hạ tầng, tài chính, cảng biển.

Các dự án tập trung vào những lĩnh vực thành phố chú trọng phát triển, gồm: Logistics, năng lượng, hạ tầng, tài chính, cảng biển

Đặc biệt, diễn đàn hướng tới việc ra tuyên bố chung về huy động nguồn lực quốc tế cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP. Hồ Chí Minh, với tầm nhìn đến năm 2030.

Ông Lê Trường Duy - Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết điểm nhấn của diễn đàn là phiên toàn thể cấp cao dự kiến diễn ra vào sáng 28/10. Phiên họp có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và tổ chức quốc tế nhằm trao đổi về các cực tăng trưởng mới, thúc đẩy hợp tác khu vực và toàn cầu.

Qua đó, AEF 2026 được kỳ vọng tạo thêm không gian để TP. Hồ Chí Minh kết nối với các trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo, giới thiệu cơ hội đầu tư và huy động nguồn lực cho các lĩnh vực chiến lược. Đồng thời, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng phối hợp chính sách, kết nối vốn và triển khai các dự án trong thời gian tới.