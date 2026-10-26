Ông Lula Da Silva đắc cử Tổng thống Brazil nhiệm kỳ thứ 4

Tòa án Bầu cử Brazil hôm 25/10 xác nhận Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã lội ngược dòng đánh bại đối thủ.

Kết quả bất ngờ này đưa nhà lãnh đạo 80 tuổi trở thành người đầu tiên trong lịch sử Brazil chính thức bước vào nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư.

Ông Lula đã đánh bại Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cả của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro từng về nhất trong vòng bỏ phiếu đầu tiên và mang theo kỳ vọng hồi sinh phong trào cực hữu của cha mình.

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva lội ngược dòng và đánh bại Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro (Ảnh: AFP)

Trước đó, có thời điểm cơ hội tái đắc cử của ông Lula tưởng chừng như vô vọng khi cử tri quay lưng với ông và Đảng Lao động sau nhiều năm vướng vào các vụ bê bối tham nhũng và tình trạng vật giá leo thang.