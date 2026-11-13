Ông Jensen Huang từ chức Chủ tịch kiêm CEO Nvidia

Thông báo của hội đồng quản trị Nvidia không đề cập đến vụ bê bối của ông Jensen Huang, thay vào đó dành lời tri ân cho những đóng góp của ông Huang đối với công ti mà ông từng tham gia sáng lập năm 1993.

Ông Jensen Huang trong một sự kiện giới thiệu sản phẩm của Nvidia – công ty công nghệ do ông đồng sáng lập từ năm 1993 và vừa rời vị trí điều hành

Nvidia cũng cho biết Giám đốc Tài chính Colette Kress sẽ đảm nhận vai trò CEO tạm quyền trong lúc doanh nghiệp tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Ông Harvey C. Jones, cựu CEO kiêm chủ tịch điều hành của Synopsys, được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử công ti.

Ông Jensen Huang trả lời phỏng vấn báo giới tại sự kiện của Nvidia trước khi rời vị trí điều hành giữa lúc đối mặt nhiều áp lực liên quan đến bê bối đời tư

Áp lực đối với ông Jensen Huang gia tăng trong những ngày gần đây, sau thông tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân, gồm một nữ doanh nhân người Trung Quốc bị giới chức Mỹ nghi ngờ là gián điệp, và một cấp dưới của ông tại Nvidia. Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng nữ doanh nhân liên quan là điệp viên tình báo.