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Thể thao

Olympic Trẻ Dakar: Nguyễn Thúy Hiền xếp thứ năm chung kết 100m tự do

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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Nguyễn Thúy Hiền cán đích thứ năm ở chung kết 100m tự do nữ tại Olympic Trẻ Dakar 2026, với thành tích 56 giây 68.

Olympic Trẻ Dakar: Nguyễn Thúy Hiền xếp thứ năm chung kết 100m tự do- Ảnh 1.

Nguyễn Thúy Hiền vào vòng chung kết 100m tự do nữ Olympic Trẻ Dakar 2026 ở Senegal

Tối 2/11 theo giờ Việt Nam, kình ngư Nguyễn Thúy Hiền bước vào tranh tài tại chung kết 100m tự do nữ Olympic Trẻ Dakar 2026 ở Senegal.

Trước đó, vận động viên sinh năm 2009 về nhì ở lượt bơi vòng loại thứ 9, với thành tích 57 giây 17. Kết quả này giúp Thúy Hiền xếp thứ 5 trong bảng tổng sắp vòng loại và giành quyền vào chung kết.

Olympic Trẻ Dakar: Nguyễn Thúy Hiền xếp thứ năm chung kết 100m tự do- Ảnh 2.

Ở lượt bơi quyết định, Thúy Hiền kém vị trí giành HCĐ 0,41 giây

Ở lượt bơi quyết định, Thúy Hiền hoàn thành cự ly với thời gian 56 giây 68, xếp thứ năm chung cuộc. Thành tích của cô cải thiện 0,49 giây so với vòng loại nhưng chưa đủ để cạnh tranh huy chương.

Huy chương Vàng thuộc về Ana Bobanovic của Croatia với thành tích 55 giây 89. Alyssa Lawson của New Zealand giành HCB với thời gian 56 giây 13, còn Dhinidhi Desinghu của Ấn Độ đoạt HCĐ với thành tích 56 giây 27.

Như vậy, Thúy Hiền kém vị trí giành HCĐ 0,41 giây. Dù chưa thể bước lên bục nhận huy chương, việc góp mặt trong nhóm tám vận động viên xuất sắc nhất nội dung 100m tự do nữ là dấu mốc đáng chú ý tại đấu trường Olympic Trẻ.


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