Olympic trẻ Dakar 2026: Đoàn Thể thao Việt Nam sẵn sàng tranh tài

VĐV môn Bơi được kỳ vọng sẽ tạo nên những bất ngờ ở kỳ Olympic trẻ 2026 (Ảnh: tdtt.gov.vn)

Olympic trẻ Dakar 2026: 10 vận động viên Việt Nam tranh tài ở 7 môn

Đoàn Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng bước vào Đại hội Thể thao trẻ thế giới (Olympic trẻ) 2026, diễn ra từ hôm nay (31/10) đến 13/11 tại Senegal. Đoàn gồm 18 thành viên, trong đó có 10 vận động viên giành quyền tham dự chính thức sau quá trình tuyển chọn.

Các vận động viên Việt Nam góp mặt ở 7 môn thi đấu. Ở môn bơi, hai đại diện là Nguyễn Thúy Hiền và Dương Văn Hoàng Quy. Môn điền kinh có Đồng Thị Hường; xe đạp có Nguyễn Khang Hà My; taekwondo có Nguyễn Trương Nhật Huy. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thu Huyền, tay vợt 15 tuổi, sẽ tranh tài ở môn cầu lông.

Ở các môn võ và thể thao bãi biển, Nguyễn Khắc Lê Hoàng đại diện Việt Nam thi đấu wushu. Vận động viên này từng giành chức vô địch Thái cực quyền trẻ thế giới. Môn vật bãi biển có ba đại diện gồm Lò Thị Hồng, Phạm Văn Dương và Hà Lý Quý Bảo. Trong đó, Lò Thị Hồng là đương kim vô địch trẻ thế giới và Châu Á.

Đáng chú ý, Olympic trẻ 2026 đánh dấu lần đầu tiên wushu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên Việt Nam thể hiện năng lực ở đấu trường quốc tế.

Olympic trẻ Dakar 2026: Hướng đến thành tích tốt nhất tại Senegal

Hiện các đội tuyển bơi, wushu và cầu lông đã có mặt tại Dakar để chuẩn bị tranh tài. Các đội tuyển xe đạp, điền kinh, taekwondo và vật bãi biển dự kiến lên đường vào ngày 3/11.

Olympic trẻ 2026 quy tụ khoảng 3.000 vận động viên đến từ 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 153 nội dung. Với lực lượng trẻ, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu thi đấu nỗ lực, đạt thành tích tốt nhất. Khả năng cạnh tranh huy chương còn phụ thuộc vào phong độ và kết quả bốc thăm phân nhánh.

Theo lịch, lễ khai mạc diễn ra ngày 31/10 (giờ địa phương). Các vận động viên sẽ bước vào ngày thi đấu đầu tiên từ 1/11.

Nguồn: Cục Thể dục Thể thao Việt Nam