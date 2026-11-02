Olympic Trẻ Dakar 2026: Miriam Melfi lập hat-trick, đội tuyển futsal nữ Ý thắng trận mở màn

Cú hat-trick mở màn Olympic Trẻ Dakar 2026

Chưa đầy 24 giờ sau Lễ khai mạc diễn ra vào tối thứ Bảy tại thủ đô Dakar (Senegal), nội dung futsal nữ của Olympic Trẻ Dakar 2026 đã chính thức khởi tranh với cuộc đối đầu giữa Ý và Cameroon. Ở sân chơi vốn là bệ phóng cho những ngôi sao tương lai của làng futsal thế giới, chân sút trẻ Miriam Melfi đã sớm khẳng định năng lực bản thân.

Các cầu thủ trẻ của tuyển futsal nữ quốc gia Ý ăn mừng bàn thắng trong trận mở màn tại Olympic Trẻ Dakar 2026 (Ảnh: FIFA)

Ngay đầu hiệp một, Melfi nhanh chóng ghi bàn thắng mở tỷ số cho "đội bóng Thiên Thanh". Sang hiệp hai, cầu thủ trẻ tiếp tục thể hiện khả năng dứt điểm khi ghi thêm hai bàn thắng và giúp đội tuyển Ý dẫn trước 4 bàn.

Trong khoảng thời gian cuối trận, Cameroon nỗ lực đẩy cao đội hình và ghi được 2 bàn rút ngắn tỷ số. Dù vậy, Melfi cùng các đồng đội vẫn đứng vững trước sức ép từ Cameroon để bảo toàn chiến thắng chung cuộc 4-2.

Đội tuyển futsal nữ Ý bảo toàn chiến thắng chung cuộc 4-2 (Ảnh: FIFA)

Chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Melfi cho biết cô chỉ thực sự cảm nhận rõ cột mốc đặc biệt này khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

"Khi ghi bàn thắng đầu tiên, tôi gần như không thể tin vào mắt mình. Rồi hai bàn tiếp theo lần lượt đến, tôi thực sự rất hạnh phúc", Melfi bày tỏ. Chân sút trẻ người Ý cũng khẳng định cả ba pha lập công đều có ý nghĩa ngang nhau, bởi việc ghi bàn tại đấu trường Olympic mang lại cho cô cảm giác vô cùng phấn khích.

Hướng tới mục tiêu cao nhất tại Olympic Trẻ Dakar 2026

Chiến thắng trong ngày ra quân giúp đoàn quân của HLV Sebastiano Giuffrida duy trì đúng lộ trình đã đề ra tại giải đấu năm nay. Dù khởi đầu thuận lợi, Melfi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh để toàn đội không bị đè nặng bởi áp lực phải giành tấm huy chương vàng.

Chiến thắng ngày ra quân giúp thầy trò HLV Sebastiano Giuffrida có một khởi đầu thuận lợi, đúng với mục tiêu đề ra (Ảnh: FIFA)



Hướng về hành trình chinh phục ngôi cao nhất, tuyển thủ trẻ Miriam Melfi cho biết toàn đội sẽ nỗ lực hết sức qua từng trận đấu. Bên cạnh mục tiêu chuyên môn, việc được thi đấu tại ngày hội thể thao trẻ lớn nhất hành tinh trên đất châu Phi cũng là dấu ấn khó quên đối với cá nhân cô.

Nguồn tin: FIFA