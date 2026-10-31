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Thể thao

Dakar Rally 2027 trở lại Châu Phi sau 20 năm

THIÊN BÌNH
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Dakar Rally 2027 sẽ được tổ chức tại Bồ Đào Nha và Ma-rốc, đánh dấu lần đầu tiên giải đua địa hình nổi tiếng này trở lại châu Phi kể từ năm 2007.

Dakar Rally 2027 trở lại Châu Phi sau 20 năm- Ảnh 1.

Dakar Rally 2027 trở lại Châu Phi sau 20 năm (Ảnh: Dakar)

Liên đoàn Ô-tô Quốc tế (FIA) và Ban tổ chức Amaury Sport Organisation (ASO) vừa thông báo, Dakar Rally lần thứ 49 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 23/1/2027. Quyết định thay đổi địa điểm được đưa ra sau những diễn biến gần đây tại Ả-rập Xê-út, quốc gia đã đăng cai giải đấu từ năm 2020.

Theo lộ trình mới, cuộc đua sẽ khởi đầu tại khu vực Loulé - Faro, thuộc vùng Algarve của Bồ Đào Nha. Tại đây, các tay đua tranh tài ở chặng chạy thử và chặng đua tính giờ đầu tiên. Sau đó, đoàn đua vượt Địa Trung Hải để đến Ma-rốc, nơi diễn ra 11 chặng còn lại cùng một ngày nghỉ tại thành phố Agadir. Giải đấu kết thúc ở Marrakech.

Dakar Rally 2027 gồm một chặng chạy thử và 12 chặng đua, với tổng hành trình 7.824km. Trong đó, 4.341km là các chặng tính giờ. Các tay đua sẽ trải qua nhiều dạng địa hình, từ những cung đường tại châu Âu đến sa mạc và các khu vực khắc nghiệt ở Bắc Phi.

Đây là lần đầu Dakar Rally trở lại Châu Phi sau 20 năm. Giải đấu khởi nguồn năm 1978 với hành trình từ Paris đến Dakar, Senegal. Sau khi rời Châu Phi vì những lo ngại an ninh, cuộc đua chuyển sang Nam Mỹ trong giai đoạn 2009-2019, trước khi được tổ chức tại Ả-rập Xê-út từ năm 2020.

Theo kế hoạch, Dakar Rally sẽ trở lại Ả-rập Xê-út vào năm 2028, nhân dịp kỷ niệm lần tổ chức thứ 50. Lịch thi đấu năm 2027 vẫn cần được Hội đồng Thể thao Ô-tô Thế giới của FIA phê duyệt.

Nguồn: Reuters, Dakar

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