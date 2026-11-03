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Thế giới

Nước Mỹ trước ngày bầu cử giữa kỳ 3/11

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(HTV) - Người dân Mỹ trong ngày 3/11 sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Giới chức và các tình nguyện viên trên khắp các bang đã hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng tại các điểm bỏ phiếu. Trước dự báo lượng cử tri tham gia bỏ phiếu cao bất thường, công tác tổ chức được đánh giá sẽ đối mặt với ngày bầu cử sôi động và nhiều bất ngờ.

Tổng thống Trump phát biểu vào đêm trước ngày bầu cử tại Hồ Phản chiếu trước Đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington. Tuy nhiên, ông dành nhiều thời gian nói về các công trình tưởng niệm và hoạt động cải tạo.

Nước Mỹ trước ngày bầu cử giữa kỳ 3/11 - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Hồ Phản chiếu (Đài tưởng niệm Lincoln), trên tay cầm bức ảnh tư liệu minh họa việc cải tạo hệ thống lọc nước tại đây

Khi đề cập đến cuộc bầu cử, ông Trump lập luận rằng kết quả lần này sẽ không phản ánh hiệu quả điều hành của ông trên cương vị tổng thống.

Nước Mỹ trước ngày bầu cử giữa kỳ 3/11 - Ảnh 2.

Các nhân viên Cục Công viên Quốc gia Mỹ cùng các quan chức, phóng viên ngồi nghe bài phát biểu của Tổng thống trong không khí nghiêm túc

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 sẽ quyết định mức độ quyền lực mà ông Trump có thể nắm giữ trong phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện Mỹ sẽ được đưa ra tranh cử, trong khi cử tri tại 36 bang cũng sẽ bầu thống đốc.

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