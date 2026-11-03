Báo WSJ: Mỹ tập kích đảo chiến lược của Iran

Theo tờ Wall Street Journal, các quan chức mô tả đây là đòn tập kích mang tính chất tự vệ, nhằm ngăn Iran tấn công tàu thương mại ở eo biển Hormuz.

Hoạt đồng này nằm trong chuỗi các cuộc không kích hạn chế do Washington thực hiện gần đây. Những vụ tấn công này diễn ra với quy mô nhỏ và được giữ kín có chủ ý nhằm tránh phát tín hiệu về việc Mỹ có ý định nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn đối với Iran.

Hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 2/11 cho biết đã có những tiếng nổ vang lên ở đảo Qeshm.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Tư liệu đảo Qeshm và bờ biển Iran tại eo biển Hormuz, tháng 12/2023 (Nguồn ảnh: Reuters)

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump ngụ ý rằng các nỗ lực ngoại giao với Iran vẫn đang được tiến hành, cho rằng vẫn còn khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran.

Phó Tổng thống JD Vance cũng đưa ra nhận định tương tự khi nói rằng Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển hướng tới một lối thoát cho cuộc chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến Iran trong bài phát biểu ngày 02/11/2026 tại Washington, DC (Nguồn ảnh: AP)

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ đang diễn ra rất tích cực thông qua các bên trung gian Qatar và Pakistan.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn IRNA ngày 2/11, ông Araghchi cho biết Tehran đã đưa ra một kế hoạch rõ ràng cùng những điều kiện công bằng. Ông cũng cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào cũng sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây.