Nga, Ucraina và Mỹ sắp đàm phán ba bên ở UAE

Theo ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cuộc thảo luận mới trong hai ngày 10 và 11/11 tại Abu Dhabi sẽ bao gồm các nội dung về thỏa thuận an ninh thời hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng, các biện pháp nhân đạo và chấm dứt chiến tranh.

Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Witkoff cùng con rể ông Trump là Jared Kushner sẽ đại diện cho Washington trong cuộc gặp tại Abu Dhabi.

Đặc phái viên Steve Witkoff (giữa) cùng con rể ông Trump, Jared Kushner (trái) và Tổng thống Ucraina Zelensky (phải), tháng 09/2026 (Nguồn ảnh: Reuters)

Ông Witkoff cũng cho biết thêm rằng các nhà đàm phán Mỹ cũng sẽ gặp gỡ các quan chức Châu Âu và NATO tại Brussels, Bỉ, trong tuần này.

Theo các nguồn tin, cuộc họp tại Brussels sẽ thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ucraina, khuôn khổ an ninh tương lai của Châu Âu, cũng như hỗ trợ kinh tế cho công cuộc tái thiết Ucraina.

Kiev và Matx-cơ-va chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên, nhưng trước đó đều thể hiện quan điểm cởi mở về đàm phán ba bên.