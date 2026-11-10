Thế lực gây sóng gió ở thành Vĩnh An | Yến ngộ Vĩnh An

Triệu Vương luôn muốn thao túng Lâm Yến, buộc anh làm việc cho mình

"Yến ngộ Vĩnh An" đang được phát sóng lúc 21g thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7. Trong phim, Triệu Vương cùng các đồng minh đã đẩy Lâm Yến và những người thân của Thẩm Thiều Quang vào nhiều tình huống nguy hiểm.

Yến ngộ Vĩnh An: Triệu Vương che giấu tham vọng quyền lực

Triệu Vương là thế lực phản diện trung tâm của "Yến ngộ Vĩnh An"

Triệu Vương là thế lực phản diện trung tâm của "Yến ngộ Vĩnh An". Dù từng nuôi dưỡng Lâm Yến từ nhỏ, ông lại che giấu những âm mưu liên quan đến vụ án bán quan bán chức và cái chết của gia tộc họ Thôi. Đáng nói, Triệu Vương còn tìm cách thao túng Lâm Yến để phục vụ tham vọng chính trị của mình.

Khi nhận thấy Lâm Yến không dễ bị điều khiển, Triệu Vương chuyển sang gây sức ép lên gia đình họ Thẩm. Ông dùng danh nghĩa giúp đỡ để đưa cả gia đình đến nơi khác, nhưng sau đó lại giam giữ họ làm con tin. Qua đó, ông muốn buộc Lâm Yến phải nhượng bộ.

Lý Áng là một kẻ nóng nảy và lòng đầy thù hận

Lý Áng, con trai Triệu Vương, cũng là nhân vật nguy hiểm. Trong những diễn biến mới nhất, hắn lừa Lâm Yến rời kinh thành để bắt giam nhà họ Thẩm. Lý Áng trực tiếp thẩm vấn họ, nhiều lần đối đầu với Lâm Yến và sẵn sàng dùng bạo lực để đạt mục đích. Đặc biệt, sự nóng nảy và lòng thù hận khiến Lý Áng ngày càng trở nên khó kiểm soát.

Cha con Triệu Vương chỉ xem Lâm Yến là một quân cờ

Yến ngộ Vĩnh An: Nhà họ Thẩm gặp nguy

Trong những diễn biến mới nhất, Triệu Vương đã dùng mưu kế để lừa Thẩm Yến thời thành Vĩnh An. Đồng thời, ông ta cho người lừa bắt gia đình họ Thẩm để điều tra mối quan hệ giữa Thôi gia và Thẩm gia. Liệu Lâm Yến có thể cứu gia đình họ Thẩm?

Một thước phim đan xen khoảnh khắc hài hước và sự kịch tính

Những nhân vật đối đầu nhau tạo nên nhiều lớp kịch tính, bên cạnh không khí hài hước, ấm áp trong phim. Theo đó, "Yến ngộ Vĩnh An" lôi cuốn người xem nhờ sự đan xen câu chuyện tình cảm với cuộc đấu tranh chống tham nhũng và những âm mưu tranh giành quyền lực.

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7.