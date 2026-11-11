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Gia đình bà Phụng liên tiếp rơi vào bế tắc | Nhà bạc tỷ

THIÊN BÌNH
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Những khó khăn dồn dập ập xuống nhà bà Phụng trong "Nhà bạc tỷ". Từ biến cố kinh doanh của Phú, rắc rối của Đông đến việc Hòa bị vu cáo. Gia đình họ sẽ xoay sở ra sao?

Gia đình bà Phụng liên tiếp rơi vào bế tắc | Nhà bạc tỷ - Ảnh 1.
Gia đình bà Phụng liên tiếp rơi vào bế tắc | Nhà bạc tỷ - Ảnh 2.
Gia đình bà Phụng liên tiếp rơi vào bế tắc | Nhà bạc tỷ - Ảnh 3.
Gia đình bà Phụng liên tiếp rơi vào bế tắc | Nhà bạc tỷ - Ảnh 4.
Gia đình bà Phụng liên tiếp rơi vào bế tắc | Nhà bạc tỷ - Ảnh 5.

Bà Phụng và Phú bàng hoàng khi biết số sữa họ nhập về bán là hàng giả

Nhà bạc tỷ: Biến cố nối tiếp biến cố

Gia đình bà Phụng phải đối diện nhiều tình huống éo le ngay trong những tập đầu "Nhà bạc tỷ". Bốn mẹ con vốn sống chật vật trong căn nhà thuê, nay lại phải đối diện với hàng loạt rắc rối phát sinh từ cuộc sống và công việc của các con.

Biến cố lớn đầu tiên xảy đến với Phú khi bà Phụng phát hiện loại sữa con gái nhập về kinh doanh là hàng giả. Toàn bộ số hàng bị cơ quan chức năng tịch thu. Phú mất toàn bộ số tiền vốn chắt chiu được từ bán bánh tráng nướng. Cô còn phải bồi thường cho các tiệm tạp hóa nhập sữa của mình.

Gia đình bà Phụng liên tiếp rơi vào bế tắc | Nhà bạc tỷ - Ảnh 6.
Gia đình bà Phụng liên tiếp rơi vào bế tắc | Nhà bạc tỷ - Ảnh 7.
Gia đình bà Phụng liên tiếp rơi vào bế tắc | Nhà bạc tỷ - Ảnh 8.
Gia đình bà Phụng liên tiếp rơi vào bế tắc | Nhà bạc tỷ - Ảnh 9.
Gia đình bà Phụng liên tiếp rơi vào bế tắc | Nhà bạc tỷ - Ảnh 10.

Các con của bà Phụng liên tục gặp nạn

Gia đình chưa kịp ổn định thì Đông lại vướng phải án phạt. Vì hành vi leo lên vỉa hè, Đông bị công an giữ xe. Muốn lấy xe về, anh phải đóng tiền phạt. Khoản chi phát sinh này càng khiến tình hình tài chính của gia đình thêm căng thẳng.

Trong khi đó, Hòa cũng không yên ổn với công việc quản lý nghệ sĩ. Sau những lần bị Kay Phạm gây khó dễ, cô bất ngờ bị nữ nghệ sĩ vu cáo ăn trộm tiền. Sự việc khiến cư dân mạng tìm đến tận nhà, đẩy Hòa vào tình huống khó xử.

Nhà bạc tỷ: Gia đình bà Phụng sẽ xoay xở ra sao?

Nhìn hộp tiền chỉ còn những đồng lẻ, lại thất vọng trước hành động của con gái, bà Phụng càng thêm ảo não. 

Bà vừa phải xoa dịu các mối làm ăn, vừa lo chuyện kinh doanh của Phú, vừa đối diện những khoản chi phát sinh từ Đông. Trong khi đó, rắc rối của Hòa cũng khiến gia đình bị cuốn vào một cuộc đối đầu không mong muốn.

Gia đình bà Phụng liên tiếp rơi vào bế tắc | Nhà bạc tỷ - Ảnh 11.
Gia đình bà Phụng liên tiếp rơi vào bế tắc | Nhà bạc tỷ - Ảnh 12.
Gia đình bà Phụng liên tiếp rơi vào bế tắc | Nhà bạc tỷ - Ảnh 13.

Gia đình bà Phụng sẽ xoay sở ra sao?

Qua những tập đầu, gia đình bà Phụng luôn phải sống trong cảnh khó chồng khó. Mỗi thành viên đều có vấn đề riêng, nhưng hậu quả lại ít nhiều ảnh hưởng đến cả nhà. 

Chính điều đó khiến cuộc sống vốn đã thiếu thốn của bốn mẹ con càng thêm chồng chất, áp lực. Gia đình bà Phụng sẽ xoay sở ra sao trong những tập kế tiếp?

Nhà bạc tỷ - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7.

"Nhà bạc tỷ" đang được phát sóng lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7

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