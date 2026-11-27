Phim "Long Thành cầm giả ca" trở lại đầy cảm xúc tại TP. Hồ Chí Minh

Sức hút bền bỉ của Long Thành cầm giả ca tiếp thêm nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ đang theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy

Tại TP. Hồ Chí Minh, buổi chiếu phim Long Thành cầm giả ca cùng hoạt động giao lưu chuyên đề trong khuôn khổ chương trình Female Landscape do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức mới đây đã gợi mở nhiều góc nhìn sâu sắc về sức hút của dòng phim này cũng như cơ hội kết nối điện ảnh quốc tế.

Ra mắt khán giả từ năm 2010, Long Thành cầm giả ca được lấy cảm hứng từ thi phẩm nổi tiếng cùng tên của đại thi hào Nguyễn Du. Tác phẩm tái hiện đầy xúc cảm cuộc đời người nữ danh cầm tài hoa giữa những thăng trầm, biến động của giai đoạn cuối thời Lê, thời Tây Sơn và đầu triều Nguyễn. Không chỉ mang giá trị nghệ thuật bền bỉ với thời gian, bộ phim còn trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ đang theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Nhà làm phim lịch sử cần làm gì để phim có sức hút với khán giả?

Chia sẻ sau suất chiếu, chị Bùi Thị Phương Thảo - sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt trước chiều sâu văn hóa và tính thẩm mỹ của tác phẩm. Đây cũng là động lực thôi thúc các nhà làm phim trẻ ấp ủ khát vọng được tham gia sáng tạo những dự án điện ảnh lịch sử, góp phần đưa giá trị truyền thống Việt Nam đến gần hơn với khán giả trong nước lẫn bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, để một tác phẩm lịch sử thực sự thuyết phục công chúng, ê-kíp sáng tạo phải đối mặt với bài toán khắt khe trong việc phục dựng chân thực không gian, con người và tinh thần thời đại. Theo Đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Đào Bá Sơn, thách thức lớn nhất khi thực hiện phim lịch sử chính là sự cân bằng hài hòa giữa tính chuẩn xác của sử liệu với sức hấp dẫn của ngôn ngữ điện ảnh, đòi hỏi sự đầu tư công phu và nền tảng nguồn lực vững chắc. Đồng quan điểm về sự tỉ mỉ phía sau màn ảnh, Họa sĩ, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh vai trò sống còn của khâu nghiên cứu, thiết kế phục trang. Chính sự chuẩn xác và tinh tế trong từng bộ trang phục cổ đã góp phần thổi hồn vào lịch sử, tạo nên dấu ấn bản sắc độc đáo giúp phim Việt tự tin vươn ra thế giới.

Các diễn giả trao đổi sôi nổi về thách thức và nguồn lực cần thiết để phát triển dòng phim lịch sử, văn hóa Việt trong bối cảnh hội nhập

Đánh giá cao sự quan tâm của người trẻ đối với dòng phim lịch sử, Thạc sĩ Huỳnh Công Khôi Nguyên - Trưởng phòng Khai thác và Phổ biến tư liệu điện ảnh (Viện Phim Việt Nam) cho rằng, để hiện thực hóa đam mê và xóa bỏ rào cản e ngại khi tiếp cận đề tài khó này, thế hệ sáng tác trẻ rất cần được mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn tư liệu lưu trữ chính thống, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và nhận được sự hỗ trợ nguồn lực phù hợp.

Khi làm phim cổ trang, lịch sử Việt, thế hệ sáng tác trẻ rất cần được mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn tư liệu lưu trữ chính thống, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và nhận được sự hỗ trợ nguồn lực phù hợp

Hoạt động chiếu phim và đối thoại chuyên môn trong khuôn khổ Female Landscape không chỉ tôn vinh những đóng góp thầm lặng của đội ngũ sáng tạo phía sau màn ảnh, mà còn tạo cầu nối giao lưu giữa các thành phố sáng tạo điện ảnh, mở rộng cánh cửa để điện ảnh TP. Hồ Chí Minh tự tin hội nhập và khẳng định vị thế văn hóa Việt trên bản đồ thế giới.