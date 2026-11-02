CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Show nổi bật

Nỗi lo của người bố khi con gái chỉ thích mua sắm, hưởng thụ | Bản lĩnh đối mặt

THÙY DƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Khi con cái đã trưởng thành, tự chủ tài chính nhưng vẫn có thói quen “làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu”, cha mẹ nên góp ý thế nào để không tạo thêm khoảng cách? Tập 54 Bản lĩnh đối mặt mang đến góc nhìn đa chiều về quản lý tài chính cá nhân và sự khác biệt trong quan niệm chi tiêu giữa hai thế hệ.

Khác biệt quan điểm chi tiêu giữa cha mẹ và con cái

Xuất hiện tại chương trình, anh Lê Minh Phúc, giáo viên kiêm MC tự do tại TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ nỗi trăn trở về thói quen chi tiêu của hai cô con gái. Dù các con học hành tốt, có năng lực và đã tự kiếm ra tiền, anh vẫn lo lắng khi thấy con thường ưu tiên mua sắm, trải nghiệm và hưởng thụ trước mắt, chưa chú trọng tích lũy cho tương lai.

Nỗi lo của người bố khi con gái chỉ thích mua sắm, hưởng thụ | Bản lĩnh đối mặt- Ảnh 1.
Nỗi lo của người bố khi con gái chỉ thích mua sắm, hưởng thụ | Bản lĩnh đối mặt- Ảnh 2.
Nỗi lo của người bố khi con gái chỉ thích mua sắm, hưởng thụ | Bản lĩnh đối mặt- Ảnh 3.

Anh Lê Minh Phúc chia sẻ nỗi lo về thói quen chi tiêu của hai cô con gái

Với người bố, việc tiết kiệm và chuẩn bị tài chính từ sớm là nền tảng để mỗi người chủ động trước những biến cố trong cuộc sống. Tuy nhiên, những lời nhắc nhở của anh đôi khi không nhận được sự đồng tình. Các con cho rằng bố mẹ quá lo xa, có phần khắt khe và mang tư duy của thế hệ trước áp đặt lên cuộc sống hiện tại.

Sự khác biệt ấy khiến anh Phúc rơi vào tình thế khó xử: tiếp tục khuyên bảo vì lo cho tương lai của con, hay lùi lại để các con tự trải nghiệm và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình?

Học cách quản lý tài chính từ những lựa chọn hằng ngày

Từ câu chuyện của anh Phúc, TS. Tô Nhi A và ca sĩ Hải Yến cùng đưa ra những góc nhìn về tâm lý, thói quen chi tiêu và cách cha mẹ đồng hành với con cái khi trưởng thành. Vấn đề không chỉ nằm ở việc mua sắm nhiều hay ít, mà còn ở khả năng xác định ưu tiên, cân đối thu nhập và phân biệt giữa nhu cầu thiết yếu với mong muốn nhất thời.

Nỗi lo của người bố khi con gái chỉ thích mua sắm, hưởng thụ | Bản lĩnh đối mặt- Ảnh 4.

TS. Tô Nhi A phân tích câu chuyện quản lý tài chính cá nhân dưới góc nhìn tâm lý

Ở chiều ngược lại, người trẻ cũng cần hiểu rằng tự chủ tài chính không đơn thuần là tự kiếm được tiền, mà còn là biết sử dụng nguồn thu hợp lý, dành khoản dự phòng và chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn. Những trải nghiệm cá nhân có thể mang lại niềm vui, nhưng sẽ bền vững hơn khi được đặt trong một kế hoạch chi tiêu phù hợp.

Câu chuyện trong Bản lĩnh đối mặt gợi mở rằng khoảng cách thế hệ có thể được thu hẹp bằng sự lắng nghe và đối thoại. Thay vì chỉ khuyên con tiết kiệm, cha mẹ có thể cùng con nhìn lại cách sử dụng tiền và xây dựng mục tiêu tài chính cụ thể. Khi được trao quyền quyết định đi cùng trách nhiệm, người trẻ sẽ có cơ hội học cách cân bằng giữa tận hưởng hiện tại và chuẩn bị cho tương lai.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/x87SC3DFUxY?si=Vhc6Tp1LzJcCGqTI

Tin liên quan

Bản lĩnh đối mặt - Tập 54

Bản lĩnh đối mặt - Tập 54

(HTV) - Tập 54 Bản lĩnh đối mặt bàn về khác biệt trong quan điểm chi tiêu giữa các thế hệ qua câu chuyện của anh Lê Minh Phúc, cùng những phân tích từ TS. Tô Nhi A và góc nhìn của ca sĩ Hải Yến, gợi mở cách cha mẹ đồng hành cùng con trong quản lý tài chính.

Muốn tự do trong hôn nhân, vợ chồng trẻ phải tự chủ tài chính | Bản lĩnh đối mặt

Muốn tự do trong hôn nhân, vợ chồng trẻ phải tự chủ tài chính | Bản lĩnh đối mặt

(HTV) - Ra ở riêng để tránh mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, nhưng áp lực chi phí sinh hoạt lại khiến vợ chồng trẻ liên tục tranh cãi. Trong tập 53 Bản lĩnh đối mặt, MC Hải Yến và TS. Tô Nhi A cùng phân tích bài toán độc lập, tự chủ tài chính khi xây dựng cuộc sống hôn nhân.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò

Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 18:33 01/11/2026

(HTV) - Từng nặng 137kg, Khánh Duy kiên trì giảm cân xuống còn 90kg và gây chú ý với chiều cao 1m90. Đến với Bạn muốn hẹn hò, chàng trai 30 tuổi tìm được sự đồng điệu với Hồng Ngọc. Cặp đôi cùng bấm nút, trong khi Lê Văn và Thu Thảo chọn làm bạn vì khoảng cách địa lý.

Made by Vietnam Forum: TP. Hồ Chí Minh – Bài toán lớn, lời giải mới

Made by Vietnam Forum: TP. Hồ Chí Minh – Bài toán lớn, lời giải mới

Kinh tế 22:17 01/11/2026

(HTV) - Từ định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị đến mô hình TOD, TP.HCM đang tìm lời giải cho bài toán tổ chức không gian đô thị theo hướng đa trung tâm. Trong đó, khu vực phía Bắc được kỳ vọng trở thành cực phát triển mới, kết nối nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo với sản xuất công nghệ cao.

Daniil Medvedev lần thứ 7 giành vé dự ATP Finals

Daniil Medvedev lần thứ 7 giành vé dự ATP Finals

Thể thao 21:20 01/11/2026

(HTV) - Tay vợt người Nga Daniil Medvedev tiếp tục ghi dấu ấn trong mùa giải 2026 khi lần thứ 7 giành quyền tham dự ATP Finals, giải đấu quy tụ tám tay vợt nam xuất sắc nhất năm. Chiến thắng trước Adrian Mannarino tại tứ kết Vienna Open giúp Medvedev chính thức có suất góp mặt ở sự kiện cuối mùa, sau một năm vắng mặt.

Phá án thần tốc trong 3 ngày: Khởi tố 23 đối tượng trong đường dây ma túy tại chung cư The Sóng

Phá án thần tốc trong 3 ngày: Khởi tố 23 đối tượng trong đường dây ma túy tại chung cư The Sóng

Xã hội 18:27 01/11/2026

(HTV) - Phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 26, Công an phường Vũng Tàu và Phòng PC04 (Công an TP. Hồ Chí Minh) đã điều tra thần tốc, khởi tố 23 đối tượng liên quan vụ án ma túy tại chung cư The Sóng.

Xem thêm