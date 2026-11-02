Nỗi lo của người bố khi con gái chỉ thích mua sắm, hưởng thụ | Bản lĩnh đối mặt

Khác biệt quan điểm chi tiêu giữa cha mẹ và con cái

Xuất hiện tại chương trình, anh Lê Minh Phúc, giáo viên kiêm MC tự do tại TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ nỗi trăn trở về thói quen chi tiêu của hai cô con gái. Dù các con học hành tốt, có năng lực và đã tự kiếm ra tiền, anh vẫn lo lắng khi thấy con thường ưu tiên mua sắm, trải nghiệm và hưởng thụ trước mắt, chưa chú trọng tích lũy cho tương lai.

Anh Lê Minh Phúc chia sẻ nỗi lo về thói quen chi tiêu của hai cô con gái

Với người bố, việc tiết kiệm và chuẩn bị tài chính từ sớm là nền tảng để mỗi người chủ động trước những biến cố trong cuộc sống. Tuy nhiên, những lời nhắc nhở của anh đôi khi không nhận được sự đồng tình. Các con cho rằng bố mẹ quá lo xa, có phần khắt khe và mang tư duy của thế hệ trước áp đặt lên cuộc sống hiện tại.

Sự khác biệt ấy khiến anh Phúc rơi vào tình thế khó xử: tiếp tục khuyên bảo vì lo cho tương lai của con, hay lùi lại để các con tự trải nghiệm và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình?

Học cách quản lý tài chính từ những lựa chọn hằng ngày

Từ câu chuyện của anh Phúc, TS. Tô Nhi A và ca sĩ Hải Yến cùng đưa ra những góc nhìn về tâm lý, thói quen chi tiêu và cách cha mẹ đồng hành với con cái khi trưởng thành. Vấn đề không chỉ nằm ở việc mua sắm nhiều hay ít, mà còn ở khả năng xác định ưu tiên, cân đối thu nhập và phân biệt giữa nhu cầu thiết yếu với mong muốn nhất thời.

TS. Tô Nhi A phân tích câu chuyện quản lý tài chính cá nhân dưới góc nhìn tâm lý

Ở chiều ngược lại, người trẻ cũng cần hiểu rằng tự chủ tài chính không đơn thuần là tự kiếm được tiền, mà còn là biết sử dụng nguồn thu hợp lý, dành khoản dự phòng và chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn. Những trải nghiệm cá nhân có thể mang lại niềm vui, nhưng sẽ bền vững hơn khi được đặt trong một kế hoạch chi tiêu phù hợp.

Câu chuyện trong Bản lĩnh đối mặt gợi mở rằng khoảng cách thế hệ có thể được thu hẹp bằng sự lắng nghe và đối thoại. Thay vì chỉ khuyên con tiết kiệm, cha mẹ có thể cùng con nhìn lại cách sử dụng tiền và xây dựng mục tiêu tài chính cụ thể. Khi được trao quyền quyết định đi cùng trách nhiệm, người trẻ sẽ có cơ hội học cách cân bằng giữa tận hưởng hiện tại và chuẩn bị cho tương lai.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/x87SC3DFUxY?si=Vhc6Tp1LzJcCGqTI