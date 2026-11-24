Những linh vật World Cup nữ đầu tiên

Kể từ giải đấu khai mạc tại Trung Quốc năm 1991, linh vật đã trở thành một phần quen thuộc của World Cup nữ.

Biểu tượng mở đầu cho lịch sử giải đấu mang tên Ling Ling, được thiết kế theo hình tượng phượng hoàng Trung Hoa. Nhân vật này xuất hiện với đôi giày bóng đá, kẹp bóng dưới tay phải, giơ cao bó hoa ở tay trái và đeo huy chương trên cổ.

Ling Ling được thiết kế theo hình tượng phượng hoàng Trung Hoa (Ảnh: FIFA)

Năm 1995, tại Thụy Điển, linh vật Fiffi ra mắt với hai sắc xanh và vàng từ quốc kỳ nước chủ nhà. Thiết kế mũ có sừng truyền thống của Fiffi gợi nhắc nguồn gốc Viking tại khu vực Scandinavia.

Năm 1995, linh vật Fiffi ra mắt với hai sắc xanh và vàng từ quốc kỳ nước chủ nhà Thụy Điển (Ảnh: FIFA)

Đến kỳ giải năm 1999 tại Mỹ, lần đầu tiên World Cup nữ diễn ra tại khu vực Bắc Mỹ. Ban tổ chức chọn chú cáo Nutmeg làm linh vật nhằm đại diện cho tốc độ, sự khéo léo và nhanh nhẹn. Nhân vật này được mô tả có thể rê bóng, chuyền chính xác và vượt qua đối thủ trong mọi pha tranh chấp.

Linh vật chú cáo Nutmeg đại diện cho tốc độ, sự khéo léo và nhanh nhẹn (Ảnh: FIFA)

Dấu ấn văn hóa của linh vật World Cup nữ trong giai đoạn 2007-2015

Năm 2007, giải đấu trở lại Trung Quốc, hình tượng được chọn làm biểu tượng chính thức là Hua Mulan. Lấy cảm hứng từ bài dân ca cổ Trung Quốc "Ballad of Mulan", nhân vật này là trường hợp hiếm hoi khi mang hình dáng con người giữa danh sách các linh vật đa số là động vật.

Hua Mulan có tạo hình một cô gái trẻ với mái tóc đen búi hai bên lớn bằng quả bóng (Ảnh: FIFA)

Tại Đức, vào năm 2011, chú mèo tò mò và cuốn hút mang tên Karla Kick trở thành linh vật. Nhân vật được ra mắt tại Bochum vào thời điểm khởi tranh FIFA U-20 Women's World Cup 2010. Tại sự kiện công bố, Karla Kick được nhận xét là thể hiện rõ các yếu tố cốt lõi của bóng đá nữ gồm đam mê, niềm vui và sự năng động.

Chú mèo tò mò Karla Kick trở thành linh vật trong mùa giải năm 2011 (Ảnh: FIFA)

Sang kỳ giải năm 2015 tại Canada, cô cú trắng mang tên Shuéme chính thức được chọn trở thành linh vật. Loài chim này vốn là biểu tượng có ý nghĩa đối với lịch sử Canada. Tên gọi Shuéme lấy cảm hứng từ chữ "Chouette" (con cú) nhằm tôn vinh vị thế quốc gia song ngữ, đồng thời thể hiện tinh thần rộng mở và hòa nhập của đất nước đa văn hóa này.

Shuéme là cô cú trắng mang ý nghĩa trong suốt chiều dài lịch sử Canada (Ảnh: FIFA)



Các linh vật World Cup nữ trong giai đoạn 2019-2023

Vào năm 2019, tại Pháp, linh vật ettie nối tiếp truyền thống các nhân vật loài chim với hình ảnh một chú gà non yêu cuộc sống và bóng đá.

Đáng chú ý, ettie được xây dựng là con gái của Footix, linh vật chính thức tại FIFA World Cup nam 1998 ở Pháp. Tên gọi ettie xuất phát từ chữ étoile (ngôi sao) trong tiếng Pháp, gắn liền với ngôi sao sáng mà cha cô nhận được ở giải đấu năm 1998.

ettie được xây dựng là con gái của linh vật chính thức tại FIFA World Cup nam 1998 (Ảnh: FIFA)

Tại giải đấu do Australia và New Zealand đồng đăng cai vào năm 2023, linh vật là chú chim cánh cụt yêu bóng đá mang tên Tazuni. Nhân vật lấy nguyên mẫu từ loài chim cánh cụt nhỏ Eudyptula minor đặc hữu của hai quốc gia này.

Tazuni là chú chim cánh cụt yêu bóng đá, lanh lợi và tự tin (Ảnh: FIFA)

Với nét tính cách lanh lợi và tự tin, Tazuni tạo điểm nhấn bằng chỏm tóc xanh dương đặc trưng. Tên của nhân vật là sự kết hợp giữa "Tasman Sea" (biển Tasman, nơi loài chim này sinh sống) và "unity" (sự đoàn kết).

Theo kế hoạch, FIFA Women's World Cup Brazil 2027 sẽ tiếp nối truyền thống này và trở thành kỳ giải thứ chín trong lịch sử sở hữu linh vật chính thức.

Nguồn tin: FIFA