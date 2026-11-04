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Kinh tế

Nhiều mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm giá

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Từ 22g ngày 3/11, giá xăng E5, E10 và dầu diesel đồng loạt giảm, trong khi giá dầu mazut tăng nhẹ.

Từ 22g ngày 3/11, giá xăng E5, E10 và dầu diesel đồng loạt giảm, trong khi giá dầu mazut tăng nhẹ

Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 22g ngày 3/11.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ. Đồng thời, liên Bộ thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2918/QĐ-BCT ngày 03/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: Xăng sinh học 700 đồng/lít; dầu diesel 0 đồng/lít; dầu mazut 0 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành là 24.223 đồng/lít sau khi giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% vào ngày 1/11/2026), thấp hơn xăng E10RON95-III 28 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 23.231 đồng/lít, giảm 928 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành là 24.159 đồng/lít sau khi giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% vào ngày 01/11/2026).

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.876 đồng/lít (giảm 1.370 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu mazut 180CST 3.5 không cao hơn 23.974 đồng/kg (tăng 378 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Nguồn: Báo điện tử Chính phủ

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