Ôn lại truyền thống 80 năm và phát động phong trào Tết Nhân ái 2027

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành đầy tự hào của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp bền bỉ của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên cùng các tổ chức, cá nhân trong công tác nhân đạo tại địa phương.

Họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại phường Bình Thạnh

Tiếp nối mạch nguồn thiện nguyện, chương trình chính thức phát động phong trào Tết Nhân ái năm 2027 với tổng nguồn lực vận động chăm lo khoảng 381 triệu đồng. Đặc biệt, phường Bình Thạnh cũng công bố quyết định thành lập Đội hình sơ cấp cứu khẩn cấp, góp phần nâng cao năng lực ứng phó và hỗ trợ kịp thời cho người dân khi có tình huống bất ngờ phát sinh trên địa bàn.

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Biểu dương điển hình và trao quà chăm lo người dân khó khăn

Nhằm khích lệ tinh thần cống hiến vì cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ phường Bình Thạnh đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 11 cá nhân và 1 tập thể có thành tích xuất sắc, đồng thời tuyên dương danh hiệu Hoa việc thiện năm 2026.

Tuyên dương các cá nhân, tập thể điển hình và trao quà nhân ái tại buổi họp mặt

Bên cạnh hoạt động tôn vinh, ban tổ chức đã trực tiếp trao tặng 53 phần quà nhân ái đến tận tay người dân mắc bệnh nan y và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, mang đến sự sẻ chia ấm áp và động viên tinh thần để bà con vươn lên trong cuộc sống.