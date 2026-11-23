Nhà ở xã hội Bà Điểm quy hoạch gần 192 ha, cung cấp 45.000 căn hộ

Dự án Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm, TP. Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, làm chủ đầu tư. Với quy mô gần 192 ha, dự án dự kiến cung cấp khoảng 45.000 căn hộ, trong đó có 40.000 căn để bán và 5.000 căn cho thuê, đáp ứng nhu cầu sinh sống của gần 68.000 người.

Đại diện phát biểu tại buổi lễ với phối cảnh tổng thể khu đô thị sinh thái mật độ xây dựng khoảng 20%, dành tới 75 ha cho cây xanh và mặt nước do doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup làm chủ đầu tư

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành một trong những khu nhà ở xã hội có quy mô lớn trên cả nước, góp phần mở rộng cơ hội an cư cho người lao động và người dân có thu nhập phù hợp.

Nhà ở xã hội Bà Điểm phát triển theo mô hình đô thị sinh thái

Điểm đáng chú ý của dự án là định hướng quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái, với mật độ xây dựng khoảng 20%. Trong tổng diện tích gần 192 ha, khoảng 75 ha được dành cho cây xanh và mặt nước, tạo không gian sống hài hòa với thiên nhiên.

Đông đảo đại biểu, khách mời tham dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm, TP. Hồ Chí Minh - Công trình được kỳ vọng mở rộng cơ hội an cư cho gần 68.000 người dân

Bên cạnh đó, dự án dự kiến bố trí hệ thống tiện ích gồm 13 trường học, cơ sở y tế và các không gian công cộng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập và chăm sóc sức khỏe của cư dân.

Về kết nối giao thông, khu nhà ở có lợi thế tiếp cận các trục hạ tầng quan trọng như Vành đai 3, Quốc lộ 22, Bến xe An Sương và tuyến đường sắt đô thị số 9. Đây là những yếu tố được kỳ vọng hỗ trợ khả năng kết nối với các khu vực khác của Thành phố.

Màn biểu diễn múa lân chào mừng tại lễ khởi công dự án có quy mô quy hoạch gần 192 ha, dự kiến cung cấp khoảng 45.000 căn hộ ở cửa ngõ Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh

Với quy mô lớn và định hướng phát triển đồng bộ, dự án không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội mà còn được kỳ vọng tạo động lực hình thành diện mạo đô thị mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh.