Đường Nguyễn Văn Bá được lắp đặt 50 bộ giá treo cờ
Theo kế hoạch, đoạn đường từ Ngã tư Thủ Đức đến Ngã tư MK được lựa chọn làm tuyến thí điểm, với quy mô 50 bộ giá treo cờ, băng rôn dọc, lắp đặt trên hệ thống trụ chiếu sáng hiện hữu.
Điểm nổi bật của công trình là hệ thống giá treo được thiết kế đồng bộ, chắc chắn, tích hợp logo nhận diện phường Thủ Đức. Qua đó, tạo sự thống nhất, trang trọng và thuận tiện trong việc thay đổi nội dung tuyên truyền theo từng dịp lễ, sự kiện chính trị, văn hóa – xã hội.
Phường Thủ Đức tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị
Công trình thể hiện nỗ lực của chính quyền địa phương trong đổi mới phương thức tuyên truyền, đồng thời góp phần tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị.
Việc triển khai hệ thống treo cờ đồng bộ cũng hướng đến xây dựng những tuyến đường văn minh, hiện đại, mang dấu ấn riêng của địa phương.
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