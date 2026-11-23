Đường Nguyễn Văn Bá được lắp đặt 50 bộ giá treo cờ

Theo kế hoạch, đoạn đường từ Ngã tư Thủ Đức đến Ngã tư MK được lựa chọn làm tuyến thí điểm, với quy mô 50 bộ giá treo cờ, băng rôn dọc, lắp đặt trên hệ thống trụ chiếu sáng hiện hữu.

Đại diện lãnh đạo phường Thủ Đức phát biểu tại Lễ khánh thành công trình hệ thống treo cờ tuyến đường Nguyễn Văn Bá - Công trình góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền và tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị

Điểm nổi bật của công trình là hệ thống giá treo được thiết kế đồng bộ, chắc chắn, tích hợp logo nhận diện phường Thủ Đức. Qua đó, tạo sự thống nhất, trang trọng và thuận tiện trong việc thay đổi nội dung tuyên truyền theo từng dịp lễ, sự kiện chính trị, văn hóa – xã hội.

Phường Thủ Đức tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị

Công trình thể hiện nỗ lực của chính quyền địa phương trong đổi mới phương thức tuyên truyền, đồng thời góp phần tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị.

Tuyến đường Nguyễn Văn Bá (đoạn từ Ngã tư Thủ Đức đến Ngã tư MK) được chọn làm tuyến thí điểm lắp đặt 50 bộ giá treo cờ, băng rôn dọc đồng bộ tích hợp logo nhận diện phường Thủ Đức

Việc triển khai hệ thống treo cờ đồng bộ cũng hướng đến xây dựng những tuyến đường văn minh, hiện đại, mang dấu ấn riêng của địa phương.