Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản

16:00 10/11/2026

Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA) vừa lên tiếng chỉ trích lịch thi đấu quần vợt dày đặc sau khi tay vợt số 1 thế giới Elena Rybakina phải từ bỏ giải WTA Finals vì vấn đề sức khỏe, làm dấy lên tranh cãi về sự quá tải của các vận động viên.