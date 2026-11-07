Nhật Bản bán hơn 100 triệu máy nuôi thú ảo Tamagotchi

Từ một chiếc máy điện tử cầm tay, người chơi sẽ nuôi một con thú ảo nở ra từ trứng, cho ăn và chăm sóc nó. Ngoại hình của con vật sẽ thay đổi tùy thuộc vào cách người chơi nuôi dưỡng.
Mẫu Tamagotchi đầu tiên ra mắt vào tháng 11/1996 đã tạo nên một cơn sốt khổng lồ trong giới trẻ Nhật Bản. Từ năm 1997, Tamagotchi được bán ra nước ngoài, bao gồm cả Mỹ, tiếp tục mở rộng sự nổi tiếng.
Hôm 6/11, một cuộc triển lãm mới tái hiện sự thành công của Tamagotchi đã được mở cửa cho công chúng tại Tokyo.
Mẫu máy nuôi thú ảo mới nhất của hãng - "Tamagotchi Paradise" - hiện có giá 5.800 yên (tức khoảng 40 USD).
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