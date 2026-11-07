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Thế giới

Nhật Bản bán hơn 100 triệu máy nuôi thú ảo Tamagotchi

THANH MAI, HUYỀN TRÂM
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(HTV) - Theo công ty Bandai của Nhật Bản, món đồ chơi nuôi “thú ảo” Tamagotchi đã đạt cột mốc ấn tượng: bán ra hơn 100 triệu sản phẩm trên toàn cầu. Đây là một thành công đáng kinh ngạc, sau ba thập kỷ ra mắt.

Từ một chiếc máy điện tử cầm tay, người chơi sẽ nuôi một con thú ảo nở ra từ trứng, cho ăn và chăm sóc nó. Ngoại hình của con vật sẽ thay đổi tùy thuộc vào cách người chơi nuôi dưỡng.

Nhật Bản bán hơn 100 triệu máy nuôi thú ảo Tamagotchi - Ảnh 1.

Triển lãm mới tại Tokyo được mở cửa để tái hiện lại hành trình thành công suốt 3 thập kỷ của món đồ chơi huyền thoại này

Mẫu Tamagotchi đầu tiên ra mắt vào tháng 11/1996 đã tạo nên một cơn sốt khổng lồ trong giới trẻ Nhật Bản. Từ năm 1997, Tamagotchi được bán ra nước ngoài, bao gồm cả Mỹ, tiếp tục mở rộng sự nổi tiếng.

Nhật Bản bán hơn 100 triệu máy nuôi thú ảo Tamagotchi - Ảnh 2.

Khách tham quan tìm hiểu các vật phẩm lưu niệm tại không gian triển lãm Tamagotchi ở Tokyo

Kể từ khi ra mắt, Tamagotchi đã được yêu mến trên khắp thế giới. Nó cho phép mọi người trải nghiệm niềm vui chăm sóc thú cưng, sự thú vị khi nuôi dưỡng chúng. Chúng tôi muốn tiếp tục phát triển món đồ chơi này để mang lại niềm vui và cảm hứng cho nhiều thế hệ.
Taro Tsuji - Giám đốc điều hành của Bandai

Hôm 6/11, một cuộc triển lãm mới tái hiện sự thành công của Tamagotchi đã được mở cửa cho công chúng tại Tokyo.

Mẫu máy nuôi thú ảo mới nhất của hãng - "Tamagotchi Paradise" - hiện có giá 5.800 yên (tức khoảng 40 USD).


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