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Thế giới

Công tố viên Nhật Bản truy tố lính Mỹ giết người và cướp tài sản

XUÂN TUẤN, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Công tố viên tỉnh Okinawa, Nhật Bản, truy tố một lính thủy đánh bộ Mỹ về tội giết người và cướp tài sản liên quan đến vụ án mạng tại khách sạn hồi đầu tháng 10. Vụ việc làm dấy lên làn sóng phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại địa phương.

Các công tố viên tỉnh Okinawa, miền nam Nhật Bản, vừa ra quyết định truy tố một lính thủy đánh bộ Mỹ về tội giết người và cướp tài sản.

Theo truyền thông Nhật Bản, nghi phạm là binh sĩ thuộc Căn cứ Không quân Thủy quân lục chiến Futenma. Người này bị cáo buộc sát hại một phụ nữ Nhật Bản tại khách sạn ở thủ phủ Naha hồi đầu tháng 10 để chiếm đoạt tài sản.

Công tố viên Nhật Bản truy tố lính Mỹ giết người và cướp tài sản - Ảnh 1.

Đại diện chính quyền địa phương tỉnh Okinawa và các quan chức chính trị Nhật Bản đang thực hiện thủ tục trao văn bản phản đối, yêu cầu phía quân đội Mỹ siết chặt kỷ luật binh lính ngay sau khi vụ việc xảy ra

Hiện nghi phạm vẫn bác bỏ các cáo buộc từ phía cơ quan điều tra.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, làn sóng biểu tình phản đối nổ ra ở cả Okinawa và Tokyo, kéo theo những tuyên bố lên án từ giới chính trị gia Nhật Bản.

Trước áp lực dư luận, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Okinawa phải ban bố lệnh giới nghiêm và cấm sử dụng rượu bia đối với quân nhân đang đồn trú trên đảo.

Công tố viên Nhật Bản truy tố lính Mỹ giết người và cướp tài sản - Ảnh 2.

Toàn cảnh một phiên họp tại Nghị viện Nhật Bản (Quốc hội), nơi các nghị sĩ cùng Thủ tướng lên án vụ án mạng là một "tội ác tàn bạo", đồng thời gây áp lực buộc các cơ quan tố tụng phải đẩy nhanh quá trình truy tố pháp lý đối với binh sĩ Mỹ

Vụ án lần này là diễn biến mới nhất trong chuỗi các sự cố an ninh kéo dài nhiều năm qua, tiếp tục làm nổi bật tâm lí bất an của người dân địa phương.

Hiện quân đội Mỹ đang đòn trú quy mô đồn trú lớn tại Okinawa, nơi có chuỗi đảo chiến lược ở vị trí tiếp giáp khu vực đảo Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

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