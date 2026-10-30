CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Nhật Bản: Đạt mục tiêu lạm phát 2% sau hơn 1 thập niên

TTXVN
Theo dõi HTV trên Google News

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 30/10 xác nhận lạm phát cơ bản của nước này đã đạt mục tiêu 2% sau hơn 13 năm theo đuổi chính sách đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài.

Tuy nhiên, áp lực giá cả gia tăng cùng tình trạng thiếu hụt lao động đang đặt ra thách thức mới đối với điều hành kinh tế và chính sách tiền tệ của nước này.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Trong tuyên bố ngày 30/10, BoJ cho biết lạm phát cơ bản đã đạt mức nhìn chung phù hợp với mục tiêu ổn định giá cả 2% và dự kiến duy trì quanh ngưỡng này. Đây là lần đầu tiên ngân hàng trung ương xác nhận xu hướng tăng giá bền vững đã đạt mục tiêu kể từ khi chính sách này được thiết lập năm 2013. Trước đó, Nhật Bản đã trải qua nhiều thập kỷ giảm phát, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.

Theo số liệu công bố tuần trước, lạm phát cơ bản trong tháng 9/2026 tăng lên 2,1%, so với mức 1,7% của tháng 8. BoJ cảnh báo lạm phát có thể tiếp tục tăng cao hơn ngưỡng 2% do chi phí dầu mỏ, giá năng lượng và hàng hóa gia tăng, giá chất bán dẫn tăng trước nhu cầu toàn cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với đồng yen mất giá.

Dù vậy, BoJ quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 1,25%, với tỷ lệ biểu quyết 8-1. Nhật Bản bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ từ tháng 3/2024, sau khoảng 10 năm duy trì chính sách siêu nới lỏng. Giới chức nước này được dự báo có thể tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12 tới. Chuyên gia Marcel Thieliant thuộc Capital Economics nhận định lãi suất có thể tăng lên 2% vào giữa năm 2027.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong khi đó, thị trường lao động Nhật Bản tiếp tục duy trì tình trạng khan hiếm nhân lực. Theo số liệu công bố ngày 30/10, tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 giảm xuống 2,4%, từ mức 2,5% của tháng trước. Số người có việc làm tăng 340.000 người, lên 68,68 triệu người. Tỷ lệ số vị trí tuyển dụng trên số người tìm việc tăng lên 1,19, tương đương 119 cơ hội việc làm/100 người tìm việc.

Tuy nhiên, số vị trí tuyển dụng giảm tại 6/11 lĩnh vực, đáng chú ý là dịch vụ lưu trú, ăn uống và bán buôn, bán lẻ cùng giảm 6,3%. Ngược lại, tuyển dụng trong lĩnh vực sản xuất tăng 8,2%.

Việc đạt mục tiêu lạm phát đánh dấu bước chuyển quan trọng của kinh tế Nhật Bản, song cũng đặt BoJ trước sức ép cân bằng giữa kiểm soát giá cả và duy trì đà phục hồi kinh tế.

Nguồn: https://baotintuc.vn/nhat-ban-dat-muc-tieu-lam-phat-2-sau-hon-1-thap-nien-post1398645.html

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

BIGBANG kết hợp cùng khủng long Dooly tại MAMA Awards 2026

BIGBANG kết hợp cùng khủng long Dooly tại MAMA Awards 2026

Văn hóa - Giải trí 10:10 30/10/2026

(HTV) - BIGBANG sẽ kết hợp cùng nhân vật hoạt hình Dooly trong một sân khấu đặc biệt tại MAMA Awards 2026. Lễ trao giải năm nay còn quy tụ nhóm nhạc Panic, nghệ sĩ đương đại Lee Bae và nhiều tên tuổi K-pop, mở ra những màn kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ.

Âm nhạc truyền thống - Linh hồn của nghệ thuật múa rối nước | Sắc màu Việt Nam

Âm nhạc truyền thống - Linh hồn của nghệ thuật múa rối nước | Sắc màu Việt Nam

Show nổi bật 08:04 30/10/2026

(HTV) - Âm nhạc góp phần tạo nên sức sống cho nghệ thuật múa rối nước, từ việc dẫn dắt câu chuyện đến truyền tải cảm xúc của nhân vật. Trong Sắc màu Việt Nam, nghệ sĩ Đức Quang chia sẻ về vai trò của âm nhạc truyền thống và hành trình gìn giữ, phát huy giá trị di sản dân tộc.

Trò chơi dân gian: Gìn giữ ký ức tuổi thơ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt | Sắc màu Việt Nam

Trò chơi dân gian: Gìn giữ ký ức tuổi thơ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt | Sắc màu Việt Nam

Show nổi bật 11:08 30/10/2026

(HTV) - Từ ô ăn quan, kéo co đến nhảy sạp, trò chơi dân gian không chỉ lưu giữ ký ức tuổi thơ mà còn phản ánh bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng Tiến sĩ, NSƯT Hoàng Duẩn khám phá giá trị truyền thống và cách đưa những trò chơi quen thuộc đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Dự báo thời tiết ngày 30/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 20:00 29/10/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 30/10/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem thêm