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Thể thao

Nhà vô địch F1 người Australia Alan Jones qua đời ở tuổi 80

THIÊN BÌNH, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Cựu vô địch thế giới Công thức 1 (F1) Alan Jones qua đời ở tuổi 80 sau một thời gian ngắn lâm bệnh.

Alan Jones và dấu ấn lịch sử tại giải đua F1

Ngày 5/11, Tập đoàn Grand Prix Australia thông báo Alan Jones đã qua đời ở tuổi 80 sau một thời gian ngắn lâm bệnh.

Jones đi vào lịch sử khi trở thành tay đua Australia thứ hai giành chức vô địch thế giới F1, sau huyền thoại Jack Brabham. Ông đăng quang mùa giải 1980. Đây cũng là danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên của đội đua Williams.

Nhà vô địch F1 người Australia Alan Jones qua đời ở tuổi 80 - Ảnh 1.

Tay đua người Australia Alan Jones điều khiển xe đua Công thức 1 tại đường đua Brands Hatch, West Kingsdown, Anh vào ngày 21/8/1985 (Ảnh: Reuters)

Sinh ra tại Melbourne trong một gia đình có cha là tay đua, Jones sớm theo đuổi niềm đam mê tốc độ. Ông đến Châu Âu để phát triển sự nghiệp và ra mắt F1 trong màu áo đội Hesketh tại Grand Prix Tây Ban Nha năm 1975.

Nhà vô địch F1 người Australia Alan Jones qua đời ở tuổi 80 - Ảnh 2.

Jones cầm lái chiếc Hesketh 308B Ford tại giải Swedish GP năm 1975 (Ảnh: Getty Images)

Năm 1977, Jones có chiến thắng đầu tiên tại F1 ở chặng đua Áo. Khi đó, ông đang thi đấu cho đội Shadow. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trong tổng số 12 lần đăng quang tại các chặng đua F1 của tay đua Australia.

Sự nghiệp của Jones thực sự khởi sắc sau khi gia nhập Williams vào năm 1978. Đến mùa giải 1980, ông giành chiến thắng ở năm chặng đua vô địch thế giới. Đáng chú ý, Jones góp mặt trên bục podium ở tất cả các chặng Grand Prix mà ông hoàn thành, ngoại trừ một chặng.

Thành tích ấn tượng giúp Jones vượt qua đối thủ người Brazil Nelson Piquet để giành chức vô địch thế giới.

Alan Jones và di sản của một nhà vô địch thế giới 

Alan Jones đến nay vẫn là tay đua Australia gần nhất đăng quang chức vô địch thế giới F1. Ông cũng là người Australia cuối cùng chiến thắng tại Australian Grand Prix.

Jones giành chiến thắng tại chặng đua này vào năm 1980. Thời điểm đó, Australian Grand Prix chưa được tính vào hệ thống giải vô địch thế giới F1.

Nhà vô địch F1 người Australia Alan Jones qua đời ở tuổi 80 - Ảnh 3.

Alan Jones và chiếc Williams FW07B (Ảnh: Getty Images)

Những thành tích của Jones đánh dấu giai đoạn quan trọng trong lịch sử đua xe thể thao Australia. Ông không chỉ mang về danh hiệu vô địch thế giới thứ hai cho đất nước mà còn góp phần tạo nên cột mốc đầu tiên cho đội đua Williams.

Sự ra đi của Alan Jones khép lại hành trình của một trong những tay đua tiêu biểu trong lịch sử F1 Australia.

Nguồn tin: Reuters 

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