Kimi Antonelli vô địch F1 ở tuổi 20, trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử

Kimi Antonelli thiết lập cột mốc lịch sử

Ngày 1/11, Kimi Antonelli cán đích thứ ba tại Mexico City Grand Prix, sau Max Verstappen và Lewis Hamilton. Tuy nhiên, kết quả này vẫn đủ giúp tay đua Mercedes chính thức đăng quang F1 2026, với khoảng cách không thể san lấp trên bảng xếp hạng khi mùa giải còn bốn chặng.

Kimi Antonelli vô địch F1 sớm khi mùa giải còn bốn chặng (Ảnh: AP)

Trên bộ đàm sau khi về đích, tay đua 20 tuổi xúc động liên tục nói: “Chúng ta làm được rồi”. Antonelli cũng gửi lời cảm ơn Mercedes và gia đình, đồng thời thừa nhận vẫn cần thời gian để cảm nhận trọn vẹn thành quả sau một mùa giải đáng kinh ngạc.

Antonelli trở thành nhà vô địch F1 trẻ nhất lịch sử (Ảnh: AP)

Antonelli trở thành nhà vô địch F1 trẻ nhất lịch sử, phá kỷ lục của Sebastian Vettel, người đăng quang lần đầu ở tuổi 23 vào năm 2010. Anh cũng là tay đua Italy đầu tiên vô địch thế giới kể từ Alberto Ascari năm 1953.

Tay đua Mercedes mang đến cột mốc đáng tự hào cho thể thao Italy (Ảnh: AP)

Giám đốc điều hành F1 Stefano Domenicali đánh giá đây là cột mốc đáng tự hào của thể thao Italy. Ông cho rằng Antonelli đã ghi tên mình bên cạnh những huyền thoại và có thể mở ra một chương mới trong lịch sử giải đấu.

Trong khi đó, Max Verstappen giành chiến thắng tại Mexico City Grand Prix lần thứ sáu trong sự nghiệp.

Chặng đua nhiều biến cố tại Mexico

Cuộc đua tại Mexico bị gián đoạn ở vòng 46 sau khi Valtteri Bottas mất kiểm soát và va vào tường ở góc cua đầu tiên do gặp vấn đề với hệ thống treo bên phải. Đội Cadillac cho biết tay đua được kiểm tra y tế bổ sung để bảo đảm an toàn. Bottas tự rời khỏi xe và vẫy chào khán giả trước khi rời đường đua.

Antonelli ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội Toto Wolff (Ảnh: AP)

Khi cuộc đua tiếp tục, Verstappen dẫn đầu, theo sau là Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Antonelli, Lando Norris và George Russell. Verstappen giữ vững lợi thế để giành chiến thắng.

Ở phía Ferrari, Hamilton xuất phát từ vị trí pole nhưng mất lợi thế trong cuộc cạnh tranh với Leclerc ở vòng thứ tư. Tay đua người Monaco sau đó nhận án phạt 5 giây vì tình huống bị điều tra. Quyết định này khiến Hamilton, nhà vô địch thế giới bảy lần, không hài lòng.

Aston Martin cũng trải qua chặng đua đáng quên. Fernando Alonso phải bỏ cuộc sớm vì sự cố động cơ, còn đồng đội Lance Stroll rời cuộc đua ở vòng thứ bảy. Alonso cho biết đội gặp vấn đề về độ tin cậy ở thời điểm quan trọng, sau khi chiếc xe trục trặc từ vòng phân hạng.

Sau chặng Mexico, F1 dự kiến đến Brazil và Las Vegas. Khả năng tổ chức hai chặng cuối tại Qatar và Abu Dhabi vẫn chưa chắc chắn do tình hình bất ổn trong khu vực.

Nguồn tin: AP