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Thể thao

Lewis Hamilton dồn sức giúp Ferrari cạnh tranh vị trí á quân F1 2026

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Khi cơ hội vô địch cá nhân gần như không còn, Lewis Hamilton chuyển trọng tâm sang mục tiêu cùng Ferrari giành vị trí á quân giải đua xe Công thức 1 (F1) mùa giải 2026.

Ferrari hướng đến vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng đội đua

Sau chặng đua tại Mỹ, Hamilton có 241 điểm, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng cá nhân và chỉ kém George Russell của Mercedes đúng 1 điểm. Trong khi đó, Kimi Antonelli đang dẫn đầu với 365 điểm, tiến rất gần đến chức vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp.

Dù vẫn có thể cạnh tranh vị trí cao hơn ở những chặng cuối, Hamilton cho biết ưu tiên của anh là giúp Ferrari duy trì vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng đội đua. Sau khi kết thúc mùa giải 2025 ở vị trí thứ tư, Ferrari đã có những bước tiến đáng kể trong năm nay.

Lewis Hamilton dồn sức giúp Ferrari cạnh tranh vị trí á quân F1 2026 - Ảnh 1.

Lewis Hamilton hướng đến mục tiêu giúp Ferrari giành vị trí á quân giải đua F1 mùa giải 2026 (Ảnh: AP)

“Ưu tiên duy nhất của tôi là bảo đảm đội giành vị trí thứ hai ở giải đồng đội, bởi Ferrari xứng đáng với điều đó”, Hamilton chia sẻ.

Theo tay đua người Anh, bầu không khí trong đội đã tích cực hơn so với mùa giải trước. Những kết quả gần đây cũng cho thấy sự cải thiện khi Hamilton giành vị trí thứ ba tại chặng Bahrain, còn đồng đội Charles Leclerc lần lượt lên bục nhận giải ở Singapore và Mỹ.

Lewis Hamilton dồn sức giúp Ferrari cạnh tranh vị trí á quân F1 2026 - Ảnh 2.

Tay đua Lewis Hamilton xem những chặng cuối mùa giải là cơ hội thử nghiệm và cải thiện xe (Ảnh: AP)

Ferrari hiện tạo được khoảng cách 119 điểm so với nhóm bám đuổi gồm Red Bull và McLaren trong cuộc đua giành vị trí á quân. Đây là lợi thế quan trọng, nhưng đội đua Italy vẫn cần duy trì phong độ ổn định trong năm chặng còn lại.

Chặng Mexico mở ra cơ hội chuẩn bị cho mùa giải mới

Hamilton gia nhập Ferrari năm 2025 sau 12 năm gắn bó với Mercedes, nơi anh giành sáu trong tổng số bảy chức vô địch thế giới. Việc chuyển sang đội đua giàu truyền thống của Italy được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới trong sự nghiệp của tay đua 41 tuổi.

Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt của Hamilton không chỉ là kết quả tại từng chặng. Anh cho biết sẽ tận dụng những cuộc đua còn lại để đánh giá chiếc xe hiện tại, xác định các điểm cần cải thiện và hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật chuẩn bị cho mùa giải 2027.

Lewis Hamilton dồn sức giúp Ferrari cạnh tranh vị trí á quân F1 2026 - Ảnh 3.

Hamilton và đồng đội Charles Leclerc góp phần giúp Ferrari duy trì vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng đội đua (Ảnh: AP)

Một trong những vấn đề Ferrari cần giải quyết là tốc độ trên những đoạn đường thẳng. Hamilton nhận định nếu có thể cải thiện khía cạnh này, đội đua sẽ có thêm cơ hội cạnh tranh với các đối thủ ở nhóm đầu.

Sau chặng Mexico City, F1 sẽ tiếp tục đến Brazil, Las Vegas, Qatar và Abu Dhabi. Với Ferrari, đây không chỉ là giai đoạn quyết định vị trí trên bảng xếp hạng mùa giải 2026 mà còn là thời gian quan trọng để tích lũy dữ liệu, hoàn thiện thiết lập xe và xây dựng nền tảng cho năm tiếp theo.

Nguồn: AP

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