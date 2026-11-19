Cùng nhiều dự án trọng điểm khác, Thành phố hướng tới chỉ tiêu triển khai 58.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2027.

Nhu cầu nhà ở lớn của người lao động

Chứng kiến các tòa nhà ở xã hội dần hoàn thiện, anh Nguyễn Ngọc Hiệp - một người lao động, bày tỏ sự háo hức chờ ngày được bốc thăm sở hữu căn hộ bằng chính sức lao động của mình để thoát khỏi cảnh ở trọ tốn kém.

Người dân tìm hiểu thông tin dự án nhà ở xã hội

Tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, khu nhà ở xã hội Định Hòa với khoảng 3.700 căn hộ đang là nơi an cư của khoảng 7.000 lao động thu nhập thấp. Tuy nhiên, nguồn cung chung vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế. Điển hình như khu vực phía Đông có hơn 84.000 công nhân khu công nghiệp nhưng mới hoàn thành 22 dự án với hơn 3.300 căn hộ.

Toàn cảnh tòa nhà đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng giữa khu dân cư, góp phần tăng nguồn cung căn hộ cho người lao động thu nhập thấp

Khẩn trương khởi công các dự án quy mô lớn

Sau khi phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 10/2026, công tác chuẩn bị khởi công dự án nhà ở xã hội lớn nhất TP. Hồ Chí Minh tại xã Bà Điểm đã hoàn tất. Dự án rộng khoảng 192 ha, tổng vốn 64.000 tỷ đồng, dự kiến cung cấp khoảng 30.000 căn hộ đến năm 2030.

Khảo sát hồ sơ và bản vẽ quy hoạch dự án nhà ở xã hội

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Bà Điểm cho biết địa phương đang đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời lập quy hoạch phân khu 1/2000 để kêu gọi đầu tư hạ tầng giao thông theo mô hình TOD như Metro và xe buýt nhanh. Song song đó, dự án nhà ở xã hội 110 ha tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân cũng đang hoàn thiện pháp lý để khởi công cuối năm 2026, tạo tiền đề cho kế hoạch triển khai 58.000 căn trong năm 2027.