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Nhà bạc tỷ - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7

Show sắp tới 00:01:30.42
THIÊN BÌNH

"Nhà bạc tỷ" xoay quanh hành trình nỗ lực của bốn mẹ con bà Phụng để có được căn nhà "bạc tỷ" trên thành phố.

Nhà bạc tỷ - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7- Ảnh 1.
Nhà bạc tỷ - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7- Ảnh 2.
Nhà bạc tỷ - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7- Ảnh 3.
Nhà bạc tỷ - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7- Ảnh 4.
Nhà bạc tỷ - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7- Ảnh 5.

Nhà bạc tỷ - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7

Mọi biến cố trong "Nhà bạc tỷ" bắt nguồn từ việc mẹ con bà Phụng lao vào cuộc đua kiếm tiền trong hai năm, để mua được căn nhà đang thuê mà chủ đang rao bán. 

Nhưng khi cơ hội đổi đời càng gần, ba chị em Phú, Hòa, Đông càng phải đối diện những cám dỗ, tổn thương và nguy cơ đánh mất chính gia đình mình.

"Nhà bạc tỷ" có sự tham gia diễn xuất của: NSƯT Nguyễn Trọng Hải, Ngân Quỳnh, Phương Bình, Karen Nguyễn, Hà Thương, Mata, Tiểu Linh, Phan Bảo, Lê Triệu Vy, Lâm Thanh Sơn, Ngô Giang, Tí Nị HT, Võ Hoàng Bách, Đào Huỳnh Ân, Hà Linh, Ý Nhi, Mỹ Phúc, Andy Hoàng, Dicky Ngô, Hye Tiên Anh, Minh Tùng...

Nhà bạc tỷ - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7.

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