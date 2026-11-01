Sức hút của "Yến ngộ Vĩnh An"

Các thành viên gia đình họ Thẩm vượt qua cú sốc xuyên không để mở quán ẩm thực nức tiếng Vĩnh An

"Yến ngộ Vĩnh An" đang phát sóng lúc 21g thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7. Bên cạnh cặp đôi Thẩm Thiều Quang – Lâm Yến, các thành viên gia đình họ Thẩm và người dân thành Vĩnh An cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho phim.

Yến ngộ Vĩnh An: Gia đình họ Thẩm và hành trình mở quán ăn

Thiều Quang thông minh, nhạy bé và cũng rất tinh quái

Thẩm Thiều Quang (Vương Ảnh Lộ) là cô gái hiện đại thông minh, nhanh nhạy và tinh quái. Sau khi xuyên không cùng gia đình, cô tận dụng kiến thức ẩm thực để mở quán ăn. Tư duy kinh doanh hiện đại ấy đã tạo ra nhiều tình huống "dở khóc dở cười" cho phim.

Cha của Thiều Quang có tay nghề nấu nướng và quyết tâm phát triển việc kinh doanh quán ăn

Thẩm Kiến Thiết (Phùng Gia Di) là cha của Thiều Quang. Ông thẳng thắn, nóng tính và có tay nghề nấu nướng. Tại Vĩnh An, ông vừa đảm nhận việc bếp núc, vừa quyết tâm phát triển công việc kinh doanh ẩm thực.

Mẹ của Thiều Quang là một người mạnh mẽ và quyết đoán

Lý Phượng Hà (Tùy Tuấn Ba) là mẹ của Thiều Quang, một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán. Bà cùng chồng quản lý việc kinh doanh và chăm lo cho các con. Đồng thời, bà thường giúp gia đình tháo gỡ những bất đồng.

Anh trai Thiều Kiệt là một người đầy hài hước

Thẩm Thiều Kiệt (Xướng Long) là anh trai của Thiều Quang. Thiều Kiệt có lối nói chuyện hài hước và khá coi trọng thể diện. Anh luôn biết vận dụng tư duy hiện đại để giúp gia đình thích nghi với cuộc sống ở thành cổ.

Cô bé Ương Ương lanh lợi và cũng đầy ý tưởng

Thẩm Ương Ương (Hàn Mạch) là cô cháu gái nhỏ lanh lợi, với nhiều ý tưởng đáng yêu. Cô bé vừa phụ giúp gia đình, vừa làm quen với những quy tắc ở thời cổ đại.

Yến ngộ Vĩnh An: Lâm Yến và những mối quan hệ ở thành Vĩnh An

Lý Quân Nhuệ thủ vai Lâm Yến, một nhân vật phức tạp

Lâm Yến (Lý Quân Nhuệ) là vị quan trẻ giữ chức Kinh Triệu Thiếu Doãn. Anh nổi bật với vẻ ngoài lạnh lùng và tác phong nghiêm túc. Tuy nhiên, đằng sau vẻ khó gần ấy là một người sống tình cảm. Anh dần bị thu hút bởi sự lạc quan và thông minh của Thiều Quang.

Thuộc hạ của Lâm Yến do Hộ Duy thủ vai

Lưu Thường (Hộ Duy) là thuộc hạ trung thành của Lâm Yến tại phủ Kinh Triệu. Anh thường hỗ trợ chủ nhân xử lý công việc. Bên cạnh đó, những tình huống hiểu lầm và cách ứng xử vụng về của anh cũng mang đến tiếng cười.

Sau khi được Thiều Quang cứu giúp, A Viên trở thành người đồng hành tin cậy của Thẩm gia

A Viên (Đổng Tư Di) từng chịu nhiều thiệt thòi trước khi được Thiều Quang giúp đỡ. Sau đó, cô ở lại quán ăn và trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy. Đặc biệt, sức khỏe và khả năng bảo vệ mọi người giúp A Viên trở thành chỗ dựa của Thiều Quang.

Trưởng Công chúa là một trong những mắt xích quan trọng thúc đẩy diễn biến phim

Phúc Huệ Trưởng Công chúa (Nghê Hồng Khiết) là nhân vật có địa vị trong triều đình. Bà có ảnh hưởng đến nhiều mối quan hệ tại Vĩnh An. Đồng thời, bà góp phần kết nối câu chuyện kinh doanh của gia đình họ Thẩm với thế giới quyền quý.

Mỗi nhân vật trong "Yến ngộ Vĩnh An" đều có tính cách và vai trò riêng. Nhờ đó, phim đan xen chuyện tình cảm, tình thân, ẩm thực và những tình huống bất ngờ.

"Yến ngộ Vĩnh An" - 21g thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên HTV7.