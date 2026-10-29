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Từ Bân ghi dấu với hai vai đối lập | Nữ hiệp vượt thời gian

THIÊN BÌNH
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Trong phim "Nữ hiệp vượt thời gian", Từ Bân nhận được nhiều lời khen khi đảm nhận hai nhân vật có tính cách khác biệt. Đặc biệt, cảnh diễn nội tâm của anh đã để lại ấn tượng với khán giả.

Nữ hiệp vượt thời gian - 13g thứ Hai đến thứ Bảy trên HTV7

"Nữ hiệp vượt thời gian" (Tựa tiếng Anh: My female knight Luo Mingyi) đang được phát sóng lúc 13g thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Đây là một bộ phim xuyên không của Singapore.

Từ Bân trong vai Lý Thời Trân

Từ Bân ghi dấu với hai vai đối lập | Nữ hiệp vượt thời gian - Ảnh 1.

Từ Bân đảm nhận hai vai: Lý Tế Thế (góc trái) và Lý Thời Trân (thứ hai từ trai qua)

Trong phim, Từ Bân cùng lúc hóa thân thành hai nhân vật. Đó là danh y Lý Thời Trân thời Minh và hậu duệ của ông, Lý Tế Thế ở hiện đại. 

Diễn xuất của Từ Bân giúp hai nhân vật trở nên vô cùng sống động. Họ sở hữu những hoàn cảnh và tính cách khác biệt.

Từ Bân ghi dấu với hai vai đối lập | Nữ hiệp vượt thời gian - Ảnh 2.
Từ Bân ghi dấu với hai vai đối lập | Nữ hiệp vượt thời gian - Ảnh 3.
Từ Bân ghi dấu với hai vai đối lập | Nữ hiệp vượt thời gian - Ảnh 4.
Từ Bân ghi dấu với hai vai đối lập | Nữ hiệp vượt thời gian - Ảnh 5.
Từ Bân ghi dấu với hai vai đối lập | Nữ hiệp vượt thời gian - Ảnh 6.

Hình tượng của Tế Thế và Thời Trân hoàn toàn khác biệt

Với Lý Thời Trân, Từ Bân xây dựng hình ảnh điềm đạm, chững chạc. Ngược lại, Lý Tế Thế hiện lên với tinh thần sa sút và tâm trạng u uất. 

Vì thế, thử thách của nam diễn viên không chỉ nằm ở tạo hình. Anh phải tạo ra sắc thái riêng cho từng nhân vật qua biểu cảm và cách thể hiện cảm xúc.

Lý Tế Thế gây chú ý với các cảnh nội tâm

Từ Bân ghi dấu với hai vai đối lập | Nữ hiệp vượt thời gian - Ảnh 7.
Từ Bân ghi dấu với hai vai đối lập | Nữ hiệp vượt thời gian - Ảnh 8.

Lý Tế Thế gây chú ý với các cảnh nội tâm

Một trong những phân đoạn ấn tượng là cảnh Lý Tế Thế bị trầm cảm giày vò. Khán giả nước sở tại đánh giá cao các cảnh anh suy sụp.

Giám chế Lương Lai Linh đánh giá diễn xuất của Từ Bân đã tiến lên một cấp độ mới. Từ Bân tiết lộ, anh cố gắng thả lỏng bản thân để thể hiện sự buông xuôi của nhân vật.

Trên sóng HTV, trong diễn biến mới nhất, Lý Tế Thế toát lên vẻ vụng về và khờ khạo trong phân đoạn gặp lại người yêu cũ. 

Từ Bân hóa thân thành Lý Tế Thế ngô nghê

La Minh Y (Huỳnh Tư Điềm) đã phải chủ động dẫn dắt anh để kiểm tra tình cảm của người cũ. Sự ngô nghê nhưng cũng rất chân thành của Tế Thế đã chinh phục được người xem.

Khán giả nước sở tại cũng ghi nhận những nỗ lực của Từ Bân. Một số ý kiến đánh giá cao cảnh khóc và vẻ tiều tụy của Lý Tế Thế. Đồng thời, họ nhận xét diễn xuất của Từ Bân có sự tiến bộ, nhất là ở những phân đoạn giàu cảm xúc.

Trải nghiệm mới từ vai diễn cổ trang

Từ Bân thể hiện một Lý Thời Trân đầy chiều sâu

Dù vai hiện đại để lại dấu ấn, Từ Bân cho biết anh yêu thích nhân vật Lý Thời Trân hơn. Với nam diễn viên, đây là trải nghiệm mới mẻ và cũng giúp anh phần nào thực hiện ước mơ gắn với thế giới võ hiệp.

Anh cũng chia sẻ rằng những trải nghiệm sống ở các giai đoạn khác nhau có thể giúp mình cảm nhận nhân vật sâu sắc hơn. Qua "Nữ hiệp vượt thời gian", Từ Bân không chỉ thử sức với hai hình tượng đối lập. Vai diễn còn cho thấy nỗ lực đào sâu tâm lý nhân vật của anh để góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim.

"Nữ hiệp vượt thời gian" - 13g thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.

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