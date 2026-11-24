Hai cuốn sách vừa được ra mắt cuối tuần qua tại công viên Lê Văn Tám, tại sân khấu Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Trương Lê Na)

Nhiếp ảnh có thể được tiếp cận từ nhiều góc độ, không chỉ qua từng tác phẩm riêng lẻ. Bên cạnh việc sáng tác, nhiếp ảnh còn gắn với hoạt động đánh giá tác phẩm, tổ chức triển lãm, nghiên cứu và lưu giữ hình ảnh.

Từ hướng tiếp cận này, tác giả Nguyễn Trường Sinh giới thiệu hai công trình "Đôi điều gửi Nhiếp ảnh Việt Nam" và "Đọc "Trầm tích của Ánh sáng"". Cả hai cuốn sách đều do Nhà xuất bản Thông Tấn xuất bản, hoàn tất in ấn tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 9/2026.

Nếu công trình đầu tiên tập trung vào các vấn đề thẩm mỹ và môi trường sáng tạo, cuốn sách thứ hai đi sâu vào việc đọc hình ảnh. Qua đó, tác giả chia sẻ những suy nghĩ và các câu hỏi nghiên cứu từ góc nhìn của một người thực hành nhiếp ảnh có nền tảng triết học.

Nhiều nhiếp ảnh gia tên tuổi cùng đông đảo độc giả đã có mặt trong buổi ra mắt sách của tác giả Nguyễn Trường Sinh (Ảnh: Trương Lê Na)

Nhiếp ảnh Việt Nam và câu chuyện đa dạng hóa sáng tạo

Trong đời sống nhiếp ảnh, các cuộc thi, triển lãm và giải thưởng góp phần phát hiện, tôn vinh tác phẩm.

Tuy nhiên, tác giả Nguyễn Trường Sinh đặt vấn đề rằng việc tập trung vào một hệ tiêu chí có thể khiến những phương thức sáng tạo khác ít được chú ý. Một dự án ảnh tài liệu kéo dài nhiều năm không nhất thiết được đánh giá như một bức ảnh dự thi. Tương tự, sách ảnh, kho lưu trữ hay triển lãm giám tuyển cũng có những giá trị riêng.

Những chia sẻ của tác giả Nguyễn Trường Sinh, cùng những trao đổi từ các khách mời, các nhiếp ảnh gia và độc giả đã góp phần mở ra nhiều góc nhìn mới cho lĩnh vực nhiếp ảnh (Ảnh: Trương Lê Na)

Vì vậy, phát triển nhiếp ảnh không chỉ là nâng cao chất lượng tác phẩm. Điều quan trọng còn nằm ở việc xây dựng môi trường để nhiều hình thức sáng tạo cùng tồn tại. Đây cũng là vấn đề được tác giả Nguyễn Trường Sinh đề cập trong cuốn "Đôi điều gửi Nhiếp ảnh Việt Nam".

Tác phẩm do Nhà xuất bản Thông Tấn xuất bản, gồm 24 bài viết chia thành năm phần. Thông qua việc khảo sát các thiết chế nghệ thuật, tác giả đặt vấn đề mở rộng cơ chế công nhận và hỗ trợ sáng tạo. Theo đó, cuộc thi, sách ảnh, bảo tàng, nghiên cứu và giáo dục cần có không gian phát triển phù hợp.

"Đôi điều gửi Nhiếp ảnh Việt Nam" đi tìm đáp án cho câu hỏi thú vị về nhiếp ảnh (Ảnh: Trương Lê Na)

Từ thưởng thức nhiếp ảnh đến tư duy bằng hình ảnh

Bên cạnh câu chuyện sáng tạo, cách con người tiếp nhận hình ảnh cũng được nhìn nhận từ nhiều góc độ. Khi hai bức ảnh đặt cạnh nhau, ý nghĩa có thể hình thành từ mối liên hệ giữa chúng.

Trong một triển lãm, trình tự trưng bày và không gian cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm của người xem. Từ đó, nhiếp ảnh không chỉ truyền tải thông tin mà còn có khả năng gợi mở ký ức, liên tưởng và suy nghĩ.

Thay vì chỉ bình luận từng tác phẩm, tác giả tìm hiểu quan hệ giữa hình ảnh, giám tuyển, người xem và nhận thức thị giác (Ảnh: Trương Lê Na)

Vấn đề này được tác giả Nguyễn Trường Sinh tiếp tục khảo sát trong cuốn "Đọc "Trầm tích của Ánh sáng"".

Sách gồm 20 chương, phát triển từ việc nghiên cứu một triển lãm nhiếp ảnh đương đại. Thay vì chỉ bình luận từng tác phẩm, tác giả tìm hiểu quan hệ giữa hình ảnh, giám tuyển, người xem và nhận thức thị giác. Đồng thời, cuốn sách còn đối thoại với lý thuyết hình ảnh, điện ảnh và khoa học nhận thức.

Hai cuốn sách đã hoàn tất in ấn tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 9/2026. Với nền tảng triết học và nhiều năm thực hành nhiếp ảnh thiên nhiên hoang dã, tác giả Nguyễn Trường Sinh tiếp cận đề tài từ cả góc độ sáng tác lẫn nghiên cứu.

Thông qua hai công trình, tác giả chia sẻ những suy nghĩ về thẩm mỹ, cách đánh giá tác phẩm và khả năng sử dụng hình ảnh để kể chuyện, truyền tải ý tưởng. Đây cũng là những nội dung góp phần mở rộng cuộc trao đổi về lý luận và thực hành nhiếp ảnh.