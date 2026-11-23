Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh đã quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, ghi lại những khoảnh khắc chân thực về con người, đời sống và quá trình đổi thay của thành phố. Những tác phẩm nhiếp ảnh không chỉ phản ánh nhịp sống đô thị qua từng giai đoạn mà còn góp phần lưu giữ ký ức, giá trị văn hóa và những dấu ấn lịch sử.

Các hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh

Ghi nhận những đóng góp trong hoạt động nhiếp ảnh cũng như sự đồng hành với các lĩnh vực đời sống xã hội, dịp này, Hội vinh dự đón nhận Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh và Giấy khen của Bộ Tư lệnh Thành phố.

Nhiều thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng nhìn lại chặng đường phát triển của Hội

Trong khuôn khổ lễ hội, Trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố Nhiếp ảnh" quy tụ 38 nhiếp ảnh gia quốc tế cùng hơn 60 nghệ sĩ Việt Nam, đại diện 15 đoàn quốc tế.

Hoạt động tạo điều kiện để các nghệ sĩ giao lưu, trao đổi chuyên môn, chia sẻ góc nhìn sáng tạo và tiếp cận đời sống thành phố qua nhiều lăng kính văn hóa khác nhau. Qua đó, hình ảnh TP. Hồ Chí Minh được giới thiệu đến bạn bè quốc tế bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh, góp phần thúc đẩy giao lưu nghệ thuật và quảng bá điểm đến.

Những tác phẩm ghi lại con người và nhịp sống thành phố qua góc nhìn nghệ thuật

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là lễ trao giải Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ tư. Cuộc thi thu hút 4.310 tác phẩm của 411 tác giả đến từ 38 quốc gia, cho thấy sức lan tỏa của sân chơi nhiếp ảnh mang tính quốc tế.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế TP. Hồ Chí Minh thu hút sự tham gia của nhiều tác giả

Bên cạnh đó, Liên hoan Ảnh nghệ thuật Truyền thống lần thứ 51 ghi nhận sự tham gia của 189 tác giả thuộc 24 tỉnh, thành với 2.367 tác phẩm. Đây là dịp để các nghệ sĩ giới thiệu sáng tác, trao đổi kinh nghiệm và tiếp tục khẳng định sức sống của nhiếp ảnh nghệ thuật trong đời sống văn hóa.

Chuỗi hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh đến bạn bè quốc tế

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập Hội và Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ ba năm 2026 không chỉ nhìn lại chặng đường phát triển của nhiếp ảnh thành phố mà còn mở rộng cơ hội kết nối cộng đồng sáng tác trong nước và quốc tế. Qua đó, nhiếp ảnh tiếp tục phát huy vai trò lưu giữ ký ức, phản ánh đời sống và góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam với bạn bè thế giới.



