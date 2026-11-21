Diễn ra trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Công viên Lê Văn Tám, với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh – Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai".

Lễ khai mạc Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 tại Công viên Lê Văn Tám

Lễ hội năm nay quy tụ hơn 100 nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế cùng đông đảo nghệ sĩ trong nước. Nhiều hoạt động được tổ chức, nổi bật là Hội chợ Nhiếp ảnh Quốc tế với hơn 100 gian hàng, 5 triển lãm chuyên đề, trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế cùng các chương trình tọa đàm, giao lưu và trải nghiệm công nghệ.

Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh trong nước và quốc tế

Điểm nhấn tại lễ khai mạc là chương trình trình diễn áo dài ngũ thân, với sự tham gia của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và quốc tế. Hoạt động góp phần kết nối nghệ thuật nhiếp ảnh với giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo dấu ấn riêng cho sự kiện.

Nhiếp ảnh gia Ela Aktay đến từ Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ niềm vui khi được tham gia lễ hội tại TP. Hồ Chí Minh. Theo ông, đây là cơ hội để các nhiếp ảnh gia trên thế giới gặp gỡ, trao đổi ý tưởng và chia sẻ góc nhìn nghệ thuật.

Các hoạt động tại lễ hội tạo không gian giao lưu, kết nối nghệ thuật

Theo Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh, việc xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp đồng hành sẽ góp phần lan tỏa vai trò của nhiếp ảnh trong đời sống hằng ngày, đồng thời tạo thêm cơ hội để lĩnh vực này tham gia vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa.

Bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, nhận định nhiếp ảnh là lĩnh vực quan trọng, có nhiều tiềm năng trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố. Thành phố hướng đến mục tiêu trở thành một thành phố nhiếp ảnh của thế giới, tăng cường hợp tác với các hội nhiếp ảnh quốc tế, tổ chức các hoạt động với quy mô ngày càng lớn và giới thiệu những sản phẩm nhiếp ảnh, hội họa đến bạn bè quốc tế.

Đại diện các đơn vị trao bằng xác lập kỷ lục tại sự kiện

Dịp này, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục cho sự kiện có số lượng nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế cùng mặc trang phục áo dài "Ngũ thân Cửu Đỉnh - Thập toàn" tham gia diễu hành đông nhất. Kỷ lục được đồng sở hữu bởi Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh và nhà nghiên cứu, nhà thiết kế Hà Văn Lợi.

Lễ hội góp phần quảng bá hình ảnh và văn hóa TP. Hồ Chí Minh đến bạn bè quốc tế

Không chỉ là ngày hội dành cho những người làm nhiếp ảnh, sự kiện còn tạo không gian giao lưu văn hóa, kết nối nghệ sĩ trong nước với bạn bè quốc tế. Qua đó, lễ hội góp phần quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh, đồng thời thúc đẩy nhiếp ảnh phát huy vai trò trong sự phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.