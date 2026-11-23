Không gian trưng bày rộng 11 héc-ta này mở ra thế giới điêu khắc kỳ thú, nơi những hình ảnh quen thuộc được tái hiện theo cách đầy bất ngờ.

Những tác phẩm khơi gợi ký ức tuổi thơ

Các tác phẩm do nghệ sĩ điêu khắc Jean-François Fourtou thực hiện, được trưng bày trong khuôn viên Công viên Nghệ thuật Điêu khắc Ramakech.

Tác phẩm ngôi nhà lộn ngược tại Công viên Nghệ thuật Điêu khắc Ramakech, thành phố Marrakech, Maroc

Nổi bật tại đây là căn nhà lộn ngược, lấy cảm hứng từ ngôi nhà của người ông đã qua đời của nghệ sĩ. Trong khi đó, tác phẩm mang tên "Ngôi nhà Khổng lồ" tái hiện những ký ức thời thơ ấu của ông, với các món đồ nội thất có kích thước vượt xa tỷ lệ thông thường.

Jean-François Fourtou cho biết, ông tạo ra những món đồ nội thất khổng lồ nhằm tìm lại cảm giác của một đứa trẻ 4 tuổi, khi phải cố sức leo trèo và khám phá mọi thứ trong nhà.

Góc nhìn mới về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

Ở một khu vực khác, các tác phẩm điêu khắc hình người được cách điệu từ rau củ, quả, mô phỏng hình ảnh những người nông dân. Cách tạo hình độc đáo này mang đến góc nhìn mới về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên.

Những món đồ nội thất khổng lồ tái hiện góc nhìn và cảm nhận thế giới từ ký ức tuổi thơ của nghệ sĩ Jean-François Fourtou

Theo nghệ sĩ Jean-François Fourtou, ông bắt đầu xây dựng không gian trưng bày từ năm 1999 và chính thức mở cửa công viên đón khách tham quan vào năm 2024. Ước tính, công viên thu hút khoảng 5.000 lượt khách mỗi năm.