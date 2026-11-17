Nhu cầu sửa đồ cũ đang mang đến cơ hội kinh doanh cho các cửa hàng sửa chữa quần áo, giày dép và phụ kiện tại Mỹ, khi nhiều khách hàng tìm cách điều chỉnh những món đồ sẵn có cho phù hợp với vóc dáng mới.

Sửa đồ cũ khi vóc dáng thay đổi

Sau hơn một năm giảm khoảng 27 kg, anh CJ Burgos - Giám đốc Quan hệ khách hàng của dịch vụ chăm sóc giày dép Jim's, phải mang quần tây, giày dép và thắt lưng đi chỉnh sửa để phù hợp với vóc dáng hiện tại.

Người thợ điều chỉnh trang phục theo số đo của khách hàng, đáp ứng nhu cầu sửa đồ cũ để phù hợp với vóc dáng mới

Theo anh Burgos, việc giảm cân khiến nhiều món đồ từng vừa vặn trở nên rộng hơn, kéo theo nhu cầu điều chỉnh kích thước. Đặc biệt, sự thay đổi không chỉ xảy ra với quần áo mà còn ở cả giày dép và các phụ kiện cá nhân.

Hoạt động tại một cơ sở kinh doanh đồ da ở Mỹ, nơi dịch vụ chỉnh sửa phụ kiện đang có thêm cơ hội phát triển nhờ xu hướng tiết kiệm chi phí mua sắm

"Khách hàng mang tới cả chục chiếc thắt lưng, đôi lúc là giày. Giày của họ rộng ra vì bàn chân cũng nhỏ đi khi giảm cân", anh Burgos chia sẻ.

Sửa đồ cũ để giữ lại hàng hiệu

Thay vì chi tiền mua sắm mới, nhiều người Mỹ lựa chọn chỉnh sửa những món đồ đã qua sử dụng, nhất là các sản phẩm hàng hiệu có giá trị cao.

Người thợ thực hiện công đoạn xử lý vật liệu tại xưởng, phục vụ việc sửa chữa và điều chỉnh các sản phẩm theo nhu cầu khách hàng

Tại các cửa hàng sửa chữa, những chiếc thắt lưng của Tom Ford hay Bottega Veneta được cắt bớt phần da thừa để vừa với vòng eo mới. Trong khi đó, quai túi xách Chanel và Louis Vuitton được thu ngắn nhằm tránh bị tuột khỏi vai người sử dụng.

Công đoạn chỉnh sửa túi da thủ công giúp kéo dài thời gian sử dụng các món phụ kiện có giá trị

Nhu cầu sửa đồ cũ sau giảm cân đang mang đến cơ hội kinh doanh cho các cửa hàng sửa chữa đồ da và may mặc. Bằng kỹ năng thủ công, những người thợ giúp khách hàng tiếp tục sử dụng các sản phẩm quen thuộc, đồng thời tiết kiệm chi phí mua sắm.