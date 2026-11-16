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Thế giới

Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Bahrain

ANH THƯ, VIỆT TOÀN, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Ngày 15/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tấn công vào căn cứ không quân Mỹ ở Bahrain. Tehran cảnh báo nước này sẽ đáp trả tương tự mọi hành động nhắm vào Iran trong tương lai.

Theo kênh truyền hình Press TV của Iran, IRGC cho biết đã dùng 6 thiết bị bay không người lái tấn công hệ thống radar tại căn cứ trực thăng Al-Riffa ở Bahrain. Theo IRGC, đây là giai đoạn thứ hai trong chiến dịch trả đũa các hành động gây hấn của quân đội Mỹ.

Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Bahrain - Ảnh 1.

Các tên lửa của Iran trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Hàng không Vũ trụ ở Tehran, Iran, ngày 4/11/2026 (Nguồn: Reuters)

Trong khi đó, phía Bahrain thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy nhiều mục tiêu trên không từ Iran. Giới chức nước này kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei bác bỏ yêu cầu của Đức về việc chấm dứt hoạt động làm giàu urani. Ông khẳng định Iran có quyền tiến hành hoạt động này với tư cách là thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Bahrain - Ảnh 2.

Ông Baghaei trong cuộc phỏng vấn tại Tehran, Iran, ngày 5/4/2026 (Nguồn: The Guardian)

Phát biểu với báo giới, ông Baghaei cho biết quyền làm giàu urani của Iran không phải do Đức, Pháp hay bất kỳ quốc gia nào khác trao cho Iran.

Quan chức này bác bỏ khả năng đình chỉ hoặc cắt giảm hoạt động làm giàu urani, đồng thời nhấn mạnh Tehran chưa thảo luận các chi tiết liên quan với Washington gần đây.

Các tuyên bố trên được Iran đưa ra sau khi truyền thông quốc tế đầu tháng 11 đưa tin: Qatar và Pakistan đang thúc đẩy sáng kiến trung gian nhằm giới hạn mức làm giàu urani của Iran ở ngưỡng 3,67%. Tuy nhiên, hai bên chưa xác nhận thông tin này.


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