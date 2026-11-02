Khát vọng an cư trước những cám dỗ | Nhà bạc tỷ

"Nhà bạc tỷ" xoay quanh gia đình bà Phụng do Ngân Quỳnh thủ vai

Nhà bạc tỷ: Ước mơ có nhà giữa thành phố

"Nhà bạc tỷ" xoay quanh gia đình bà Phụng, một người mẹ đơn thân mưu sinh bằng xe bánh tráng nướng. Bà cùng ba người con sống trong căn nhà thuê tại thành phố.

Với những người lao động xa quê, có một mái nhà ổn định luôn là ước mơ lớn. Tuy nhiên, hành trình biến ước mơ ấy thành hiện thực không hề đơn giản.

Cơ hội đến khi bà Phụng cứu sống ông Minh, chủ căn nhà gia đình đang thuê. Cảm kích trước nghĩa tình ấy, ông Minh đề nghị bán căn nhà với giá 2 tỉ đồng. Mức giá này đã giảm đáng kể so với giá ban đầu. Đặc biệt, ông cho gia đình bà Phụng hai năm để xoay xở số tiền.

Lời đề nghị bất ngờ khiến ba chị em Phú, Hòa và Đông quyết tâm thay đổi cuộc sống. Mỗi người chọn một con đường kiếm tiền khác nhau. Phú trở về Củ Chi học nghề làm bánh tráng từ cha ruột.

Trong khi đó, Đông bảo lưu việc học để chạy xe ôm. Hòa chủ động sắp xếp kế hoạch kiếm tiền và chấp nhận làm công việc tiếp chuyện với khách VIP.

Nhà bạc tỷ và những lựa chọn trước cám dỗ

Ban đầu, kế hoạch của ba chị em có vẻ thuận lợi. Thế nhưng, càng tiến gần mục tiêu mua nhà, họ càng đối diện nhiều thử thách. Phú gặp sự cản trở từ bà Kim, người vợ sau của cha. Cô còn bị Tư Mắm tại xưởng bánh tráng ganh ghét.

Các con của bà Phụng dần sa ngã trong quá trình kiếm tiền mua nhà

Trong khi đó, Đông gặp Beo, một đại ca giang hồ. Từ công việc xe ôm, anh dần bước chân vào con đường cho vay tiền góp. Còn Hòa ngày càng bị cuốn vào những mối quan hệ phức tạp. Công việc tiếp chuyện khách hàng dần vượt khỏi giới hạn ban đầu. Cô phải đối diện với những toan tính và nguy cơ bị lợi dụng.

Đặc biệt, Hòa ngày càng thực dụng khi đã quen với việc kiếm được nhiều tiền. Những mâu thuẫn giữa cô và Phú cũng bắt đầu xuất hiện. Trong khi Hòa muốn tận dụng mọi cơ hội, Phú vẫn chọn cách làm ăn ngay thẳng. Cô còn âm thầm trả lại tiền và mối làm ăn cho cha cùng dì Kim.

Đoạn mở đầu của phim "Nhà bạc tỷ"

Những lựa chọn khác nhau khiến tình cảm chị em rạn nứt. Đông gây thù oán trong giới giang hồ. Hòa chịu hậu quả từ các mối quan hệ với những người đàn ông giàu có. Vì vậy, ước mơ mua nhà dần trở thành áp lực đẩy gia đình đến bờ vực chia lìa.

Nhà bạc tỷ: Đâu mới là mái ấm thực sự?

Trước những sai lầm của các con, bà Phụng rất đau lòng. Gia đình bà sẽ vượt qua khó khăn ra sao và cuối cùng, họ sẽ nhận ra điều gì?

Nhà bạc tỷ - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên HTV7, từ hôm nay (2/11)

Với 28 tập, thời lượng 30 phút mỗi tập, "Nhà bạc tỷ" thuộc thể loại tâm lý, xã hội. Phim do Tạ Tư Vũ biên kịch, Lý Khắc Lynh đạo diễn. Tác phẩm có sự tham gia của NSƯT Nguyễn Trọng Hải, Ngân Quỳnh, Phương Bình, Karen Nguyễn, Hà Thương, Mata, Tiểu Linh cùng nhiều diễn viên khác.

Thông qua câu chuyện của gia đình bà Phụng, "Nhà bạc tỷ" đặt ra suy ngẫm về khát vọng an cư. Một căn nhà có thể mang lại sự ổn định, nhưng chưa chắc đã tạo nên hạnh phúc. Sau cùng, nơi có tình thương và sự gắn kết mới thực sự là mái ấm của mỗi người.

Nhà bạc tỷ - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên HTV7, từ hôm nay (2/11).