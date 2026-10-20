Cristiano Ronaldo bị cấm thi đấu 30 ngày sau vụ rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo bị xử phạt vì rời đội tuyển

Ngày 19/10, Hội đồng Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha xác nhận giữ nguyên cáo buộc đối với Cristiano Ronaldo. Cơ quan này quyết định đình chỉ thi đấu 30 ngày và phạt tiền 255 euro.

Cristiano Ronaldo bị cấm thi đấu 30 ngày và nộp phạt 255 euro sau vụ rời đội tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Reuters)



Trước đó, Ronaldo rời nơi đóng quân của đội tuyển tại Copenhagen trước trận đấu với Đan Mạch ở Nations League. Vụ việc xảy ra sau khi anh cho rằng HLV Jorge Jesus hai lần không giữ lời hứa về vai trò của mình trong đội hình.

Mâu thuẫn bắt nguồn từ trận gặp Na Uy, khi Ronaldo không được sử dụng. Tuy nhiên, HLV Jesus phủ nhận từng có thỏa thuận như lời tiền đạo này đề cập. Sau chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha, nhà cầm quân vẫn để ngỏ khả năng Ronaldo trở lại đội tuyển.

HLV Jesus vẫn để ngỏ khả năng Ronaldo trở lại đội tuyển (Ảnh: Reuters)

Hội đồng Kỷ luật xác định Ronaldo cố ý vi phạm Điều 160, khoản 1 trong quy định kỷ luật của liên đoàn. Thủ tục xử lý được mở ngày 9/10, sau khi sự việc được báo cáo hai ngày trước đó.

Chưa rõ phạm vi áp dụng án phạt của Ronaldo

Thông báo của liên đoàn chưa nêu rõ án đình chỉ sẽ áp dụng cho những trận đấu hoặc hoạt động nào. Cơ quan này cũng chưa làm rõ khoảng thời gian Ronaldo đã chịu án treo giò tạm thời có được tính vào thời hạn 30 ngày hay không.

Án đình chỉ vẫn chưa nêu rõ là sẽ áp dụng cho những trận đấu hoặc hoạt động nào của Ronaldo (Ảnh: Reuters)

Sau sự việc, Ronaldo đã xin lỗi vì không chào người hâm mộ sau trận gặp Na Uy và vì rời đội tuyển, đồng thời khẳng định vẫn sẵn sàng trở lại thi đấu sau khi chấp hành hình phạt.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença cho biết các thành viên liên đoàn đều mong muốn Ronaldo trở lại đội tuyển sau khi vụ việc được giải quyết.

Nguồn tin: Reuters