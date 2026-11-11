Người hâm mộ Harry Potter lập kỷ lục Guinness tại London

Ngày 9/11, sự kiện thắp sáng đèn Giáng sinh trên phố Oxford thu hút đông đảo người hâm mộ Harry Potter tham dự. Hai diễn viên Warwick Davis và Nick Frost xuất hiện trong chương trình, cùng thực hiện nghi thức bật sáng hệ thống đèn trang trí.

Các khách mời tham gia lễ thắp sáng đèn Giáng sinh theo chủ đề Harry Potter trên phố Oxford, London, ngày 9/11/2026

Harry Potter và kỷ lục Guinness

Trong không khí chuẩn bị đón Giáng sinh tại London, hàng ngàn người hâm mộ Harry Potter đã cùng tham gia hoạt động lập kỷ lục Guinness thế giới ngay trên phố mua sắm Oxford.

Tại sự kiện, người tham dự đồng loạt giơ cao điện thoại và hô vang "Lumos", câu thần chú tạo ra ánh sáng quen thuộc trong thế giới phù thủy Harry Potter. Hoạt động được Guinness World Records ghi nhận kỷ lục về số người cùng lúc thực hiện một câu thần chú phép thuật.

Giấy chứng nhận Guinness World Records ghi nhận kỷ lục về số người cùng lúc thực hiện một câu thần chú phép thuật tại London ngày 9/11/2026

Hai diễn viên Warwick Davis và Nick Frost, góp mặt trong loạt phim truyền hình Harry Potter sắp ra mắt, tham gia sự kiện và thực hiện nghi thức bật sáng hệ thống đèn Giáng sinh.

Sự kết hợp giữa hoạt động lập kỷ lục và nghi thức thắp sáng đèn đã thu hút đông đảo người hâm mộ, đưa những hình ảnh quen thuộc trong thế giới phù thủy vào không gian lễ hội tại thủ đô nước Anh.

Harry Potter trong không gian Giáng sinh

Hệ thống đèn trang trí Giáng sinh năm nay trên phố Oxford kéo dài khoảng 1,6 km, lấy cảm hứng từ thế giới Harry Potter với những biểu tượng đặc trưng của Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts.

Bên cạnh các ngôi sao phát sáng quen thuộc, tuyến phố được trang trí bằng những mô hình đại diện cho bốn nhà Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff, tạo điểm nhấn cho không gian mua sắm trong mùa lễ hội.

Biểu tượng các nhà trong Trường Hogwarts được đưa vào không gian trang trí Giáng sinh trên phố Oxford, tạo điểm nhấn cho mùa lễ hội năm nay

Một cây thông Giáng sinh mang phong cách Hogwarts cũng được bố trí tại quảng trường Hanover, gần phố Oxford, với các chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ thế giới phù thủy.

Sự kiện thắp sáng đèn Giáng sinh kết hợp chủ đề Harry Potter mang đến trải nghiệm mới cho người dân và du khách, đồng thời mở đầu chuỗi hoạt động lễ hội cuối năm tại một trong những tuyến phố mua sắm nổi tiếng nhất London.