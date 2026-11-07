CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Tài tử Colin Firth xuất hiện trong phim Giáng sinh của Arsenal

Thể thao
BAN THỂ DỤC THỂ THAO

(HTV) - CLB Arsenal vừa ra mắt phim ngắn Giáng sinh mang tên “Twas the Season”, với sự góp mặt của tài tử Colin Firth. Là cổ động viên nhiệt thành của Pháo thủ, nam diễn viên cùng các ngôi sao Arsenal tái hiện không khí lễ hội tại London.

Tài tử Colin Firth xuất hiện trong phim Giáng sinh của Arsenal

Trong bộ phim, Colin Firth xuất hiện trên đường phố London vào đêm Vọng Giáng sinh với tâm trạng phấn khởi. Nam tài tử gửi lời chào đến các cầu thủ Arsenal gồm Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori và Alessia Russo.

Tài tử Colin Firth xuất hiện trong phim Giáng sinh của Arsenal- Ảnh 1.
Tài tử Colin Firth xuất hiện trong phim Giáng sinh của Arsenal- Ảnh 2.
Tài tử Colin Firth xuất hiện trong phim Giáng sinh của Arsenal- Ảnh 3.

Colin Firth phấn khởi xuất hiện trên đường phố London vào đêm Vọng Giáng sinh

Colin Firth từng giành giải Oscar với vai diễn Vua George VI trong bộ phim chính kịch “Diễn văn của nhà vua”. Ông cũng được khán giả biết đến qua vai điệp viên Galahad trong loạt phim hành động “Mật vụ Kingsman”.

Tài tử Colin Firth xuất hiện trong phim Giáng sinh của Arsenal- Ảnh 4.
Tài tử Colin Firth xuất hiện trong phim Giáng sinh của Arsenal- Ảnh 5.

Cao trào của phim là cảnh dòng người cùng hướng về sân vận động Emirates

Cao trào của phim là cảnh dòng người cùng hướng về sân vận động Emirates. Không khí này tái hiện màn diễu hành ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 của Arsenal, với thông điệp: “Món quà xứng đáng cho sự chờ đợi suốt cả mùa giải”.

Thông qua “‘Twas the Season”, Arsenal mang đến một câu chuyện Giáng sinh kết hợp giữa điện ảnh, bóng đá và tình yêu của người hâm mộ dành cho đội bóng.

Danh sách tập

Arsenal đánh bại Liverpool tại Anfield, vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Arsenal đánh bại Liverpool tại Anfield, vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Arsenal tận dụng cơ hội chiếm ngôi đầu, Tottenham gây bất ngờ khi hạ Chelsea

Arsenal tận dụng cơ hội chiếm ngôi đầu, Tottenham gây bất ngờ khi hạ Chelsea

Bukayo Saka chấn thương, Arsenal lo lắng trước trận gặp Everton

Bukayo Saka chấn thương, Arsenal lo lắng trước trận gặp Everton

Bayern Munich bất ổn trước đại chiến Arsenal tại Champions League

Bayern Munich bất ổn trước đại chiến Arsenal tại Champions League

Các chương trình khác