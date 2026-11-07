Tài tử Colin Firth xuất hiện trong phim Giáng sinh của Arsenal

Trong bộ phim, Colin Firth xuất hiện trên đường phố London vào đêm Vọng Giáng sinh với tâm trạng phấn khởi. Nam tài tử gửi lời chào đến các cầu thủ Arsenal gồm Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori và Alessia Russo.

Colin Firth phấn khởi xuất hiện trên đường phố London vào đêm Vọng Giáng sinh



Colin Firth từng giành giải Oscar với vai diễn Vua George VI trong bộ phim chính kịch “Diễn văn của nhà vua”. Ông cũng được khán giả biết đến qua vai điệp viên Galahad trong loạt phim hành động “Mật vụ Kingsman”.

Cao trào của phim là cảnh dòng người cùng hướng về sân vận động Emirates

Cao trào của phim là cảnh dòng người cùng hướng về sân vận động Emirates. Không khí này tái hiện màn diễu hành ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 của Arsenal, với thông điệp: “Món quà xứng đáng cho sự chờ đợi suốt cả mùa giải”.

Thông qua “‘Twas the Season”, Arsenal mang đến một câu chuyện Giáng sinh kết hợp giữa điện ảnh, bóng đá và tình yêu của người hâm mộ dành cho đội bóng.