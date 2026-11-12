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Thế giới

Tái hiện sống động lịch sử trăm năm của Prada

VIỆT HÀ, XUÂN TUẤN
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(HTV) - Từ những chiếc túi dành cho giới quý tộc châu Âu đầu thế kỷ 20 cho đến bộ đồ du hành vũ trụ tương lai, lịch sử hơn một thế kỷ của nhãn hiệu thời trang Prada tại Milan đang được tái hiện vô cùng sống động.

Triển lãm Pradasphere đưa người xem ngược dòng thời gian về năm 1913 - khi hai anh em Mario và Martino Prada mở cửa hàng đầu tiên.

Tái hiện sống động lịch sử trăm năm của Prada - Ảnh 1.

Mặt tiền cửa hàng Prada mở từ năm 1913, đại diện cho "gene gốc" truyền thống của thương hiệu

Địa điểm này đại diện cho "gene gốc" truyền thống của thương hiệu, trước khi lột xác dưới bàn tay tài hoa của người cháu gái Miuccia Prada vào thập niên 1980.

Điểm nhấn là chiếc túi xách Satiro hiếm có làm từ lụa gấp nếp, nổi bật với chiếc khóa chạm khắc hình thần rừng satyr lè lưỡi.

Tái hiện sống động lịch sử trăm năm của Prada - Ảnh 2.

Bên trong không gian trưng bày sang trọng của thương hiệu thời trang cao cấp Prada

Điều tôi thích ở tinh thần của Prada là sự tinh tế, không phô trương, và sản phẩm có chất lượng tốt.
Nino Nieto, Người đam mê thời trang Prada

Một điểm nhấn khác là nguyên mẫu đồ du hành vũ trụ, chuẩn bị đồng hành trong sứ mệnh Artemis IV của NASA.

Không gian trưng bày các thiết kế di sản, từ những chiếc rương hành lý cổ điển đến bộ sưu tập phụ kiện độc đáo tại triển lãm Pradasphere

Cuộc triển lãm dự kiến sẽ mang lại thêm 100 triệu euro doanh thu hàng năm cho hãng. Theo ghi nhận, lượng khách đặt chỗ tham quan đã kín đến năm sau.


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