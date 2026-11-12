Hội đồng quản trị Nvidia chuẩn bị cách chức Giám đốc điều hành Jensen Huang

Theo bản tin, hội đồng quản trị dự kiến sẽ họp trong ngày 12/11 để quyết định tương lai của ông Huang.

Hội đồng quản trị Nvidia dự kiến họp trong ngày 12/11 để quyết định tương lai của CEO Jensen Huang sau bê bối đời tư và nghi vấn liên quan đến tình báo nước ngoài

Trước đó, tờ New York Times đưa tin rằng ông Huang đã có quan hệ ngoài hôn nhân với cấp dưới của ông tại Nvidia.

Tập đoàn Nvidia hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các thông tin do tờ New York Times đăng tải

Tờ New York Times, dẫn lời năm nhân viên từng làm việc tại Nvidia, cho biết người này là Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách mảng chăm sóc sức khỏe của Nvidia.

Nvidia hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận. Hãng tin Reuters chưa thể xác minh ngay các thông tin này.

Các thông tin trên được đưa ra, chỉ vài ngày sau khi ông Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ mình. Hội đồng quản trị Nvidia đang tiến hành điều tra xem liệu ông có phải là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không.



