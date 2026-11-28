Mở cửa công trình ngăn triều, đưa người dân đến gần hơn với dự án

Tiếp nối dấu mốc vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Trung Nam tổ chức chương trình mở cửa đón người dân tham quan 3 công trình tiêu biểu thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1, gồm cống Bến Nghé, cống Tân Thuận và cống Mương Chuối.

Trong ngày đầu tiên, nhiều người dân đã đến tìm hiểu thực tế về quy mô và hoạt động của các công trình. Trong đó, cống Mương Chuối là điểm tham quan được anh Nguyễn Trọng Phương, phường Tam Bình, lựa chọn. Với khẩu độ 160 m, đây là cống ngăn triều lớn nhất dự án, đồng thời là nơi đặt nhà quản lý trung tâm SCADA.

Sau hơn một thập kỷ triển khai, Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) bước vào dấu mốc vận hành kỹ thuật liên hoàn các cống kiểm soát triều

Anh Phương cho biết công trình có quy mô lớn hơn nhiều so với hình ảnh anh từng nhìn thấy. Anh đánh giá quy trình đăng ký, đón tiếp và hướng dẫn tham quan được tổ chức nhanh chóng, thuận tiện; đồng thời kỳ vọng mô hình này có thể phát triển thành tour tham quan thường xuyên để giới thiệu những công trình hạ tầng đặc biệt của Thành phố đến du khách.

Cùng tham quan công trình, anh Nguyễn Hữu Thanh, xã Nhà Bè, được hướng dẫn tìm hiểu khu vực phòng điều hành trung tâm, hội trường và thực tế bên ngoài công trình. Anh kỳ vọng hệ thống cống ngăn triều sẽ góp phần hạn chế ngập, đồng thời tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài khi lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư lâu dài.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 27 và 28/11/2026, với số lượng đăng ký giới hạn 1.000 người. Để bảo đảm an toàn, ban tổ chức không tiếp nhận người chưa đủ 18 tuổi; số lượng khách tham quan được phân bổ theo từng công trình và khung giờ.

Người dân kỳ vọng hiệu quả kiểm soát ngập

Không chỉ tìm hiểu về quy mô và quy trình vận hành, người dân còn quan tâm đến hiệu quả thực tế của hệ thống ngăn triều đối với những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi ngập nước.

Tại khu vực đường Lâm Văn Bền, phường Tân Hưng, nơi từng chịu ảnh hưởng nặng mỗi khi mưa lớn kết hợp triều cường, gia đình anh Hoàng Tuấn ghi nhận chuyển biến tích cực trong đợt vận hành thử nghiệm vào ngày đỉnh triều 25/11 vừa qua. Anh Tuấn cho biết, dù mực triều đạt mức 42, tuyến đường trước nhà đã giảm ngập khoảng 95%, giúp việc đi lại và sinh hoạt thuận tiện hơn.

Người dân trực tiếp tham quan sa bàn và nghe giới thiệu quy trình vận hành cửa van ngăn triều tại nhà quản lý trung tâm, giúp hiểu rõ hơn về quy mô và hiệu quả chống ngập của dự án

Theo ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam, chủ đầu tư dự án: "sắp đến đây chúng tôi tiếp tục hoàn thiện, căn chỉnh - điều chỉnh lại đồng đồng thời tiếp tục diễn tập việc cho giao thông thủy vào. Và sau này tới mùa triều sau thì việc ngăn triều và giao thông thủy là hai trong một thì như vậy là vừa ngăn triều nhưng mà vừa đảm bảo được giao thông thủy".

Việc mở cửa tham quan các công trình không chỉ giúp người dân trực tiếp tìm hiểu về một dự án hạ tầng quy mô lớn mà còn tạo cơ hội ghi nhận những kỳ vọng của cộng đồng đối với hiệu quả chống ngập. Sau khi hoàn thiện các bước điều chỉnh, hệ thống được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng kiểm soát triều, cải thiện điều kiện đi lại và sinh hoạt tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng ngập nước.