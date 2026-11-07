CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Người dân Gaza tổ chức lễ cưới tập thể

XUÂN TUẤN, THANH TUẤN
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Giữa cảnh đổ nát và đau thương ở Dải Gaza, hàng chục cặp đôi người Palestine vừa cùng nhau tham gia lễ cưới tập thể đầy xúc động, nơi tình yêu được thắp lên giữa bóng tối của chiến tranh và mất mát.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chiến dịch viện trợ nhân đạo do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) khởi xướng.

Người dân Gaza tổ chức lễ cưới tập thể - Ảnh 1.

Hàng trăm cặp đôi đứng trên sân khấu lớn với dòng chữ tiếng Ả Rập phía sau trong lễ cưới tập thể

Cô dâu Tasahil Abu Matar cho biết niềm vui trong ngày cưới chưa thể trọn vẹn khi cô không có nhiều người thân bên cạnh để chia sẻ, ngoài mẹ và chị gái. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có được khoảnh khắc ý nghĩa này.

Về chú rể Munir Al-Tatari khẳng định, dù Dải Gaza đang chịu cảnh tàn phá do chiến tranh, người dân Palestine vẫn luôn yêu cuộc sống, trân trọng những dịp lễ hội và nỗ lực vượt qua khó khăn để thích nghi với hoàn cảnh hiện tại.

Người dân Gaza tổ chức lễ cưới tập thể - Ảnh 2.
Người dân Gaza tổ chức lễ cưới tập thể - Ảnh 3.

Rất nhiều cặp cô dâu chú rể mặc trang phục truyền thống đang đứng trên sân khấu trong một lễ cưới tập thể

Tại Dải Gaza, các lễ cưới tập thể đã trở thành biểu tượng của niềm hy vọng giữa chiến tranh.

Người dân Gaza tổ chức lễ cưới tập thể - Ảnh 4.

Các cặp cô dâu chú rể ngồi hàng ngang trên sân khấu lớn với băng rôn tiếng Ả Rập phía sau

Trước đó, vào ngày 25/4, một lễ cưới tập thể quy mô lớn dành cho khoảng 150 cặp đôi người Palestine cũng diễn ra tại trung tâm Dải Gaza.


Tin liên quan

Quốc hội Ai Cập cho phép điều quân đội hỗ trợ Ả-rập Xê-út

Quốc hội Ai Cập cho phép điều quân đội hỗ trợ Ả-rập Xê-út

(HTV) - Quốc hội Ai Cập vừa cho phép quân đội hỗ trợ Ả-rập Xê-út nếu có yêu cầu, trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng tấn công các nước vùng Vịnh.

Houthi lại tấn công quy mô lớn vào Ả-rập Xê-út

Houthi lại tấn công quy mô lớn vào Ả-rập Xê-út

(HTV) - Houthi tuyên bố phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào ba mục tiêu tại Ả-rập Xê-út ngày 25/10, trong đó có sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Ông Trump cảnh báo cứng rắn về Iran sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 6/11/2026

Ông Trump cảnh báo cứng rắn về Iran sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 6/11/2026

Thế giới 22:39 06/11/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 6/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Dự báo thời tiết ngày 7/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3

Đời sống 22:32 06/11/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 7/11/2026, TP. Hồ Chí Minh Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X chính thức đi vào hoạt động

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X chính thức đi vào hoạt động

Thể thao 21:00 06/11/2026

(HTV) - Sáng ngày 6/11/2026, tại tòa nhà VOH – Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV), Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai trương.

Philippines: Lễ hội Pintaflores tôn vinh di sản văn hóa thành phố San Carlos

Thế giới 22:47 06/11/2026

(HTV) - Lễ hội Pintaflores lần thứ 34 diễn ra tại thành phố San Carlos, Philippines, thu hút đông đảo người dân và du khách với những màn múa đường phố rực rỡ sắc hoa, tái hiện truyền thuyết Nabingka và tôn vinh di sản văn hóa địa phương.

Xem thêm