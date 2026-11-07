Người dân Gaza tổ chức lễ cưới tập thể

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chiến dịch viện trợ nhân đạo do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) khởi xướng.

Hàng trăm cặp đôi đứng trên sân khấu lớn với dòng chữ tiếng Ả Rập phía sau trong lễ cưới tập thể

Cô dâu Tasahil Abu Matar cho biết niềm vui trong ngày cưới chưa thể trọn vẹn khi cô không có nhiều người thân bên cạnh để chia sẻ, ngoài mẹ và chị gái. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có được khoảnh khắc ý nghĩa này.

Về chú rể Munir Al-Tatari khẳng định, dù Dải Gaza đang chịu cảnh tàn phá do chiến tranh, người dân Palestine vẫn luôn yêu cuộc sống, trân trọng những dịp lễ hội và nỗ lực vượt qua khó khăn để thích nghi với hoàn cảnh hiện tại.

Rất nhiều cặp cô dâu chú rể mặc trang phục truyền thống đang đứng trên sân khấu trong một lễ cưới tập thể

Tại Dải Gaza, các lễ cưới tập thể đã trở thành biểu tượng của niềm hy vọng giữa chiến tranh.

Các cặp cô dâu chú rể ngồi hàng ngang trên sân khấu lớn với băng rôn tiếng Ả Rập phía sau

Trước đó, vào ngày 25/4, một lễ cưới tập thể quy mô lớn dành cho khoảng 150 cặp đôi người Palestine cũng diễn ra tại trung tâm Dải Gaza.



