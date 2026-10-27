Quốc hội Ai Cập cho phép điều quân đội hỗ trợ Ả-rập Xê-út

Theo hãng tin Reuters, ít nhất 2/3 số nghị sĩ đã ủng hộ nghị quyết trên trong phiên họp kín của Quốc hội Ai Cập ngày 26/10. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu chi tiết không được công bố và Ả rập xê út chưa chính thức đề nghị Ai Cập triển khai binh sĩ.

Hiện Quốc hội Ai Cập chưa công bố cụ thể phạm vi và hình thức hỗ trợ quân sự.

Việc quốc hội cho phép triển khai quân mở đường cho Cairo tham gia sâu hơn vào hoạt động an ninh tại Trung Đông.

Quốc hội Ai Cập trong phiên họp bàn về việc triển khai lực lượng

Tuần trước, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn hỗ trợ đồng minh Ả rập xê út nhằm đối phó với nhóm Houthi. Các hoạt động của lực lượng này đang làm gia tăng quan ngại về an ninh tại eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải chiến lược kết nối Biển Đỏ với vịnh Aden.

Gia tăng căng thẳng an ninh do các hoạt động quân sự

Ai Cập nhiều lần lên án các cuộc tấn công của Iran và những lực lượng được Tehran hậu thuẫn nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh. Tuy nhiên, nước này chưa trực tiếp tham chiến công khai và cũng chưa tham gia hiệp ước phòng thủ chung Mecca giữa Ả rập xê út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, được ký kết vào tháng 8 vừa qua.