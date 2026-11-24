Tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đang diễn ra tại các địa điểm khác nhau. Không gian tổ chức trải rộng từ những công trình kiến trúc lâu đời đến các địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Qua đó, người dân và du khách có thêm cơ hội tìm hiểu di sản, thưởng thức nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Không gian di sản kết nối những giá trị văn hóa

Tại khách sạn Continental Saigon, công trình kiến trúc có lịch sử 146 năm, hơn 30 chiếc xe máy cổ cùng 6 ô-tô cổ được trưng bày trong khuôn viên. Trong đó, nhiều phương tiện có tuổi đời gần một thế kỷ, gắn với những giai đoạn phát triển của đời sống đô thị Sài Gòn qua nhiều thời kỳ.

Không gian trưng bày xe cổ tại khách sạn Continental Saigon trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Khác với hình thức triển lãm thông thường, những chiếc xe cổ được giới thiệu trong không gian mở, gần gũi với hoạt động sinh hoạt và tham quan của du khách. Qua đó, các phương tiện từng gắn bó với đời sống nhiều thập niên trước trở thành một phần của trải nghiệm văn hóa đương đại.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, phường Thông Tây Hội, chia sẻ cảm nhận về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Không khí sôi nổi của chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam mang đến nhiều cảm xúc cho người dân. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, phường Thông Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh, bày tỏ sự hào hứng khi hòa mình vào các hoạt động văn hóa diễn ra tại thành phố. Trong đó, triển lãm xe cổ cùng những câu chuyện gắn với đời sống Sài Gòn qua nhiều thời kỳ để lại trong ông nhiều ấn tượng thú vị.

Không chỉ mang giá trị trưng bày, những chiếc xe cổ còn gợi nhắc về sự thay đổi của phương tiện giao thông và nhịp sống đô thị qua từng thời kỳ. Khi được đặt trong không gian kiến trúc mang dấu ấn lịch sử, các hiện vật trở nên gần gũi hơn với công chúng, đồng thời góp phần khơi gợi sự quan tâm đối với những giá trị văn hóa của thành phố.

Hoạt động trưng bày xe cổ mang đến cho công chúng cơ hội khám phá những nét văn hóa đặc trưng của Sài Gòn xưa

Đưa giá trị văn hóa đến gần hơn với cộng đồng

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm di sản, TP. Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều chương trình giao lưu, tọa đàm và biểu diễn nghệ thuật nhằm mở rộng không gian tiếp cận văn hóa cho người dân. Những hoạt động này không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc truyền thống mà còn tạo điều kiện để các giá trị văn hóa hiện diện trong đời sống đương đại.

Bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh chia sẻ về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, mỗi lĩnh vực đều có thể đóng góp vào các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Những ý tưởng, đề xuất trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được kỳ vọng sẽ tạo ra giá trị thiết thực, từng bước đi vào đời sống người dân.

Tiếp nối chuỗi hoạt động này, đường đi bộ Nguyễn Huệ trở thành không gian tổ chức các chương trình triển lãm, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc và biểu diễn nghệ thuật. Diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11, các hoạt động tạo thêm cơ hội để người dân và du khách tìm hiểu sự phong phú của văn hóa Việt Nam ngay tại trung tâm thành phố.



Từ không gian trưng bày xe cổ đến các chương trình nghệ thuật giữa lòng thành phố, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đang góp phần kết nối di sản với đời sống cộng đồng. Thông qua những hình thức tiếp cận gần gũi, các giá trị văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn có thêm cơ hội lan tỏa, trở thành một phần trong đời sống tinh thần của người dân.



